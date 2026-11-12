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Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti

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Merkez Bankasının ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını yükseltmesinin ardından gözler kredi faizlerine çevrildi. Bankaların kredi verme alanı genişlerken, "İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. A Haber'e konuşan Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını yükselterek bankaların kredi verme alanını genişletti. Yeni kararın ardından kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin özellikle şirketler ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek aralık ayı için faiz indirimi beklentisini paylaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN KREDİLERE VE FAİZLERE İLİŞKİN ÇİFTE HAMLE
Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 2

MERKEZ BANKASINDAN KREDİLER İÇİN YENİ KARAR

Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati düzenlemelerde değişikliğe gitti.

Yeni kararla ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Düzenlemeyle bankaların daha fazla kredi kullandırabilmesine imkan tanınırken vatandaşların ve işletmelerin finansmana erişiminde yaşanabilecek değişiklikler gündeme geldi.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 3

BANKALAR DAHA FAZLA KREDİ VEREBİLECEK Mİ?

Merkez Bankasının kararını değerlendiren Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin özellikle şirketlerin ve KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Coşar, "Öncelikle dün akşam çıkan karar, yani 8 haftalık ortalama kredileri yarımşar puan artırma kararı, daha çok kişilerin, şirketlerin, KOBİ'lerin özellikle krediye ulaşımını sağlayan, bir miktar rahatlama sağlayan, finansal rahatlama sağlamak amacıyla alınmış bir karar olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bankaların kredi verme kapasitesinin genişlediğine dikkat çeken Coşar, "Evet, bu sayede bankalar daha fazla kredi verebilecek. Bu sayede şirketler, işte KOBİ'ler, krediye daha rahat ulaşabilecek ve finansman olarak rahatlatılması amaçlanıyor bu kararda" dedi.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 4

"ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ BİR KARAR"

Yeni düzenlemenin özellikle işletmeler açısından önem taşıdığını vurgulayan Coşar, "Bunun daha çok şirketleri ve üretimi destekleyici, Merkez Bankası tarafından alınmış finansal bir karar olduğunu söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 5

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kredi faizlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Arda Coşar, enflasyon görünümünde petrol ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi.

Coşar, "Şöyle gözüküyor, Merkez Bankasını enflasyon konusunda zorlayan iki adet faktör var. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatları, diğeri de gıda fiyatlarındaki dalgalanma" ifadelerini kullandı.

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Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 6

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ NEDEN YÜKSELDİ?

Merkez Bankasının enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine değinen Coşar, "Bu iki faktörden dolayı Merkez Bankası hem 2026 yılı hem de gelecek yıllar, 2027 yılı enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize etti" dedi.

Enflasyonun alt kalemlerindeki gelişmeleri değerlendiren Coşar, "Aslında enflasyonun içerisine bakıldığı zaman temel mal ürünlerinde, hatta hizmet enflasyonunda, hatta kira veya konut enflasyonunda bir gerileme var. Bunlarda bir rahatlama var. Çekirdek enflasyonda bir rahatlama var" şeklinde konuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Coşar, "Ancak diğer açıdan bakarsak manşet enflasyonu enerji fiyatları, yani petrol fiyatları ve işlenmemiş gıda fiyatları olumsuz olarak etkiliyor. Bu da Merkez Bankasının elini bir miktar zorlaştırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 7

UZMAN İSİM ARALIK AYINI İŞARET ETTİ: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Merkez Bankasının aralık ayında açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini paylaşan Ekonomist Arda Coşar, önceki dönemde uygulanan faiz indirimlerini hatırlattı.

Coşar, "Daha sonra bunu haftalık repo faizine çekti. Yüzde 37 seviyesine geldi ve 100 baz puan da faiz indirdi. Yüzde 36 seviyesine çekti haftalık fonlama faizini" dedi.

Aralık ayındaki toplantıya ilişkin beklentisini açıklayan Coşar, "Şimdi aralıkta bir toplantı daha var. Muhtemelen orada da 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapıp haftalık fonlama faizini yaklaşık olarak yüzde 35 seviyesine çekecektir" ifadelerini kullandı.

Coşar, "Bu sebeple aralık ayında 100 baz puan kadar faiz indirilebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 8

"FİNANSMANA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK BİR ADIM"

Kredi büyüme sınırlarının genişletilmesi ve faiz indirimlerinin finansmana erişim üzerindeki etkisini değerlendiren Coşar, "Doğru, hem bankaların daha çok kredi vermesini sağlayacak bir adım atıldı. Geçtiğimiz dönemde de az önce anlattığım gibi faiz indirimi yapıldı, dolaylı ve direkt olarak" ifadelerini kullandı.

Coşar, "Aralık ayında da 100 baz puanlık faiz indirimi yapılması, finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve finansman maliyetlerini bir miktar aşağı çekmek açısından önemli bir adım olabilir" dedi.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 9

YENİ KREDİ DÜZENLEMESİ VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankasının yeni düzenlemesiyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5,5'e ve diğer ticari kredilerde yüzde 2,5'e yükseldi.

Bankaların kredi kullandırma alanının genişlemesi, daha fazla müşteriye finansman sağlanmasına imkan tanıyabilecek. Ancak düzenleme, bireysel kredi limitlerinin otomatik olarak artırılması veya kredi faizlerinin doğrudan düşürülmesi anlamına gelmiyor.

Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti 10

Kredi başvurularında gelir durumu, kredi notu, mevcut borçluluk ve bankaların risk değerlendirmeleri belirleyici olmaya devam edecek.

Öte yandan bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılması da kararlaştırıldı. Bu adımın bankaların uzun vadeli kaynak maliyetlerini azaltmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Kredi faizlerinin seyri ise Merkez Bankasının gelecek dönemde alacağı kararlar, fonlama maliyetleri ve enflasyon beklentilerine bağlı olacak.

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