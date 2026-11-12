Bankaların kredi verme alanı genişledi: İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi? Uzman aralık ayını işaret etti
Merkez Bankasının ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını yükseltmesinin ardından gözler kredi faizlerine çevrildi. Bankaların kredi verme alanı genişlerken, "İhtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. A Haber'e konuşan Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını yükselterek bankaların kredi verme alanını genişletti. Yeni kararın ardından kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin özellikle şirketler ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek aralık ayı için faiz indirimi beklentisini paylaştı.
MERKEZ BANKASINDAN KREDİLER İÇİN YENİ KARAR
Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati düzenlemelerde değişikliğe gitti.
Yeni kararla ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.
Düzenlemeyle bankaların daha fazla kredi kullandırabilmesine imkan tanınırken vatandaşların ve işletmelerin finansmana erişiminde yaşanabilecek değişiklikler gündeme geldi.
BANKALAR DAHA FAZLA KREDİ VEREBİLECEK Mİ?
Merkez Bankasının kararını değerlendiren Ekonomist Arda Coşar, düzenlemenin özellikle şirketlerin ve KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.
Coşar, "Öncelikle dün akşam çıkan karar, yani 8 haftalık ortalama kredileri yarımşar puan artırma kararı, daha çok kişilerin, şirketlerin, KOBİ'lerin özellikle krediye ulaşımını sağlayan, bir miktar rahatlama sağlayan, finansal rahatlama sağlamak amacıyla alınmış bir karar olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Bankaların kredi verme kapasitesinin genişlediğine dikkat çeken Coşar, "Evet, bu sayede bankalar daha fazla kredi verebilecek. Bu sayede şirketler, işte KOBİ'ler, krediye daha rahat ulaşabilecek ve finansman olarak rahatlatılması amaçlanıyor bu kararda" dedi.
"ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ BİR KARAR"
Yeni düzenlemenin özellikle işletmeler açısından önem taşıdığını vurgulayan Coşar, "Bunun daha çok şirketleri ve üretimi destekleyici, Merkez Bankası tarafından alınmış finansal bir karar olduğunu söylemek mümkün" şeklinde konuştu.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
Kredi faizlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Arda Coşar, enflasyon görünümünde petrol ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi.
Coşar, "Şöyle gözüküyor, Merkez Bankasını enflasyon konusunda zorlayan iki adet faktör var. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatları, diğeri de gıda fiyatlarındaki dalgalanma" ifadelerini kullandı.