MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ NEDEN YÜKSELDİ?

Merkez Bankasının enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine değinen Coşar, "Bu iki faktörden dolayı Merkez Bankası hem 2026 yılı hem de gelecek yıllar, 2027 yılı enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize etti" dedi.

Enflasyonun alt kalemlerindeki gelişmeleri değerlendiren Coşar, "Aslında enflasyonun içerisine bakıldığı zaman temel mal ürünlerinde, hatta hizmet enflasyonunda, hatta kira veya konut enflasyonunda bir gerileme var. Bunlarda bir rahatlama var. Çekirdek enflasyonda bir rahatlama var" şeklinde konuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Coşar, "Ancak diğer açıdan bakarsak manşet enflasyonu enerji fiyatları, yani petrol fiyatları ve işlenmemiş gıda fiyatları olumsuz olarak etkiliyor. Bu da Merkez Bankasının elini bir miktar zorlaştırmış durumda" ifadelerini kullandı.