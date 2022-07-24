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Haberler Galeri Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli yarışı kızıştı, promosyonda tutarlar yükseldi. Emeklilere yönelik bankalar yeni kampanyalarını peş peşe açıkladı. Üç yıl emekli maaşı alma taahhütü veren emeklilere yönelik promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 Temmuz zammının ardından bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda en yüksek promosyon tutarı ise 5.500 TL olarak açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli banka promosyu ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Temmuz ayı güncel banka banka promosyon tutarları...

Giriş Tarihi: 24.07.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 08:52
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Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. Bankalar 3 yıl süreyle maaşını kendilerinden alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

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Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

PROMOSYON TUTARINI BANKALAR İSTEDİĞİ GİBİ BELİRLEYEBİLİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.

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Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 5 bin 500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı. Böylece 1 emekli yakınını getiren emekliye 5 bin 750 liraya varan promosyon imkanı oluştu.

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Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

PROMOSYONDA HANGİ ŞARTLAR VAR?
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.

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Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

KİMLER ÜÇÜNCÜ PROMOSYONU ALACAK?
Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.