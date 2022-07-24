Bankaların emekli yarışı kızıştı! Emekliye yüksek promosyon formülü! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 5 bin 500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı. Böylece 1 emekli yakınını getiren emekliye 5 bin 750 liraya varan promosyon imkanı oluştu.