14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşları, bu ay bayram öncesi ödendi. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarda iki bordro gören memurlar, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Ek bir bordro ile 14-15 günlük maaş farkları alacak olan memurlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...