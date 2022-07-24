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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

Memur 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca memur 2022 Temmuz zammı sonrası zamlı maaşlarını 8 Temmuz'da aldılar. Bayram öncesi hesaplara yatırılan memur maaşlarında yüzde 41,69 artış yapıldı. Bunun yanı sıra memurlara 1-14 Temmuz arası oluşan 14 günlük fark ise ayrı olarak maaşlara yansıtılacak. Peki, 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 13:33
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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşları, bu ay bayram öncesi ödendi. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarda iki bordro gören memurlar, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Ek bir bordro ile 14-15 günlük maaş farkları alacak olan memurlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yatırıldı. Memur maaşlarında Ocak ve Temmuz aylarında iki bordro görülüyor. Zamlı maaşın yanı sıra 14-15 günlük yani 1'i ile 15'i arasındaki maaş farkları ayrı bir bordro ile alınıyor.

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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

8 Temmuz'da yüzde 41,68 zamlı maaşlarını alan memurlar ek bir bordro ile 14-15 günlük maaş farklarını da ilave olarak alacaklar. Ancak 14-15 günlük maaş farklarının ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil) ve ek ödemelerin aylık tutarları toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak.

Bulunan miktar 31'e bölünüp 14 ile çarpılarak, ödenecek olan 14 günlük brüt maaş zammı farkı hesaplanmış olacak.

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14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu