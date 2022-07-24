24 Temmuz 2022, Pazar
14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
Memur 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca memur 2022 Temmuz zammı sonrası zamlı maaşlarını 8 Temmuz'da aldılar. Bayram öncesi hesaplara yatırılan memur maaşlarında yüzde 41,69 artış yapıldı. Bunun yanı sıra memurlara 1-14 Temmuz arası oluşan 14 günlük fark ise ayrı olarak maaşlara yansıtılacak. Peki, 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.07.2022 13:33
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