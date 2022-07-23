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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

İstanbul'da internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek müşterileri arayan ve tamir edeceğiz diyerek eşyaları çalan çete çökertildi. Peki bu tarz sahte ilanlara karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A haber muhabiri Hande Bayraktar'ın konuğu olan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 11:30
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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

Sözde servis yetkilileri internet üzerinden sahte ilan veriyorlar. Sonrasında ihtiyacı olan vatandaşlar bu kişilere ulaşıyor. Bu kişiler bozuk olan cihazları belli bir miktar karşılığında yapacakları ifade ediyor.

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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

Sonrasında 'tamir burada mümkün değil' diyerek cihazları merkeze diyerek evden çıkarıyorlar.

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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

Bu kişiler makinaları alıp götürüyor ve bir daha haber alınamıyor. Peki nelere dikkat etmeli? Vatandaşlar bu dolandırıcılara karşı hangi tedbirleri almalı?

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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

Osman Demircan'ın öne çıkana sözleri:

Tüm dolandırıcılıklarda yaptığımız hatayı yapıyoruz aslında. Arama motoruna yazıyoruz önümüze ilk çıkanları sponsorlu reklam dahi olsa tıklıyoruz ve dolandırılıyoruz.

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Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?

Dolandırıcılar ilan verebilirler, farklı tekniklerle kendilerinin üst sıralarda olmasını sağlıyor olabilir. Üst sıralarda olmaları güvenilir anlamına gelmiyor.