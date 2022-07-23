23 Temmuz 2022, Cumartesi
Sahte yetkili servislere dikkat! Servis dolandırıcılığı nasıl oluyor?
İstanbul'da internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek müşterileri arayan ve tamir edeceğiz diyerek eşyaları çalan çete çökertildi. Peki bu tarz sahte ilanlara karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A haber muhabiri Hande Bayraktar'ın konuğu olan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan anlattı.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 11:30
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