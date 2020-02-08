Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiaları sosyal medyayı salladı. İddiaların ardından Twitter'da sigara konu başlığı açılarak tartışmalar başladı. Vatandaşlar sigara zammı ile ilgili iddialar sonrası Google üzerinden de yoğun bir arayış gerçekleştiriyor. Binlerce kişi, "Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte sigara zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 18:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





