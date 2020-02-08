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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiaları sosyal medyayı salladı. İddiaların ardından Twitter'da sigara konu başlığı açılarak tartışmalar başladı. Vatandaşlar sigara zammı ile ilgili iddialar sonrası Google üzerinden de yoğun bir arayış gerçekleştiriyor. Binlerce kişi, "Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte sigara zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 18:21
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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

Sosyal medyada sigara ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Sigara fiyatlarına zam geleceği yönünde paylaşımlar sonrası vatandaşlar yoğun şekilde güncel fiyatları ve zam ile ilgili söylentileri araştırmaya başladı. Google üzerinden yoğun şekilde, "Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?" aranıyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sigara fiyatlarına zam yapılacağına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da #sigara başlığı altında paylaşımlar yapılıyor.

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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARAYA 6 TL ZAM İDDİASI

Sigaraya yapılacak zam ile ilgili en çok konuşulan iddia ise 6 TL zam oldu. Sigara fiyatlarına 6 TL zam geleceğine dair çok sayıda paylaşım var.

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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigara zammı olacak mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL