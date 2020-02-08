0,79 0,89 0,99 faizle kredi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri sert şekilde gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'den 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan art arda hamleler geliyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faizleri ve konut kredisi faiz oranları düşüyor. Vatandaşlar en uygun kredi seçeneklerine ulaşmak için gün aşırı bankaların açıklamalarını takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları ve detaylar... Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 11:42
Bankalar kredi faiz oranlarını revize etmeye devam ediyor. Birçok banka konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranını aşağıya çekiyor. Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki ilk faiz toplantısından 75 baz puanlık indirim çıkmıştı. Politika faizi bu karar ile yüzde 11,25'e düştü. Bu hamlenin ardından ay başından itibaren bankaların faiz hamleleri yakından takip ediliyor. Özellikle özel bankalar oldukça atak bir görünüm sergiliyor. İhtiyaç kredisi faizi 0,89'a kadar gerilerken, konut kredisi 0,94 faizle alınabiliyor. Sıfır konut alacaklar 0,79 oranla konut kredisi de kullanabiliyor. Peki,
Ziraat Bankası, Sizler için en uygun kredi oranlarını derledik. İşte güncel kredi faiz oranları ve detayları... Vakıfbank, Halkbank, Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar? POLİTİKA FAİZİ TEK HANE YOLUNDA
Bankaların kredi faiz oranlarını belirleyen en önemli unsur politika faizi. Politika faizi enflasyon, işsizlik, kur dengeleri gibi unsurlar değerlendirilerek Merkez Bankası tarafından belirleniyor. 2019'un Ağustos ayında yüzde 24 olan politika faizi kararlı ekonomik çalışmaların meyvesiyle 11,25'e kadar çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak her konuşmasında tek haneli faize kısa sürede geçileceğini belirtiyor.
ÖZEL BANKALARDAN CESUR ADIMLAR
Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını verdi. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,
25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti. EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ 0, 89'A DÜŞTÜ
Yaklaşık 6 ay önce yüzde
2'lerin üzerinde seyreden ihtiyaç kredisi faiz oranları sert şekilde geriledi. Önce yüzde 1'in üstünde konumlanan ihtiyaç kredisi faizleri, yeni yılda yüzde 1'in altını gördü. En düşük tüketici kredisi faiz oranı 0, 89'a kadar geriledi. SIFIR KONUTTA 0,79 KAMPANYASI
Devlet bankaları konut kredisi faiz oranını Ağustos ayında 0,
99'a çekmişti. Bankalar aradan geçen zamanda başka bir adım atmadı. Ancak sıfır konut alımlarında 0,79 faiz oranı kampanyası başlatıldı. 3 kamu bankası da aynı faiz oranı ile kredi kullandırıyor.