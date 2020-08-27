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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

Son dakika... İşverenin çalışanı işten çıkarması durumunda çalıştığı yıllar için ödediği ücrete kıdem tazminatı denir. 15 yıl çalışıp, 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kendi isteği ile işten ayrılsa da kıdem tazminatı alabilecek. Ancak bunun için de bazı şartlar gerekiyor. Peki, nedir bu geçerli sebepler? İşte şartlar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:20
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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

Son dakika... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı alabilmek için işveren tarafından çalışanın işten çıkarılması gerekiyor. Ancak 15 yıl çalışan bir işçi 3 bin 600 prim gün sayısını doldurduğunda kendi isteği ile çıksa bile kıdem tazminatı alabiliyor. Tabi bunun için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte ayrıntılar...

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

Kendi isteği ile işten ayrılanlar ile bir yıldan az işyerinde çalışanlar tazminat alamıyor. Erkek çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrıldıklarında, kadın çalışanlar da evlendikten sonra kendi isteğiyle işten ayrılmak isterlerse kıdem tazminatı alabiliyorlar.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

Tazminat alabilmenin bir yolu daha var; o da belirli yıl sigortalılık süresinin tamamlanması ve belirli sayıda prim ödenmesi. İşte okuyucuların en çok sorduğu soruların başında da bu geliyor.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

İLK SİGORTALI TARİHİNE DİKKAT!

Hürriyet'in haberine göre, 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını yerine getirenler kıdem tazminatını alabiliyor. Tabi, herkes için bu durum geçerli değil. İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...

Aslında, 15 yıl, 3 bin 600 gün şartı emeklilik ile ilgili bir konu. Daha açık bir anlatımla, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. İş Kanunu, çalışanlara böyle bir hakkı tanımış, 'emekli olamazsın ama kıdemini alabilirsin' demiş.