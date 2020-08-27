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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! 15 yıl çalışıp işten kendi ayrılan kıdem tazminatı alabilecek! Ancak...
Son dakika... İşverenin çalışanı işten çıkarması durumunda çalıştığı yıllar için ödediği ücrete kıdem tazminatı denir. 15 yıl çalışıp, 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kendi isteği ile işten ayrılsa da kıdem tazminatı alabilecek. Ancak bunun için de bazı şartlar gerekiyor. Peki, nedir bu geçerli sebepler? İşte şartlar...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:20
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