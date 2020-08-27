Son dakika... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı alabilmek için işveren tarafından çalışanın işten çıkarılması gerekiyor. Ancak 15 yıl çalışan bir işçi 3 bin 600 prim gün sayısını doldurduğunda kendi isteği ile çıksa bile kıdem tazminatı alabiliyor. Tabi bunun için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte ayrıntılar...