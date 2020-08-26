Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Emekli intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar, intibak düzenlemesinin ne zaman çıkacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları araştıran emekliler, intibak zammının olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emeklisine 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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