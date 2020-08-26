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Haberler Galeri Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Emekli intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar, intibak düzenlemesinin ne zaman çıkacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları araştıran emekliler, intibak zammının olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emeklisine 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:39
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Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

İntibak yasası ne zaman verilecek? 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz yıl intibak düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin ardından 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar da intibak zammının uygulanmasını talep ediyor. TÜED tarafından bu talep gündeme getirilmişti. Peki, emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emeklisine intibak zammı verilecek mi? Son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?

Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ

Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı.

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Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.

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Emekli intibak yasası son durum nedir? 2020 SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek?

EMEKLİYE İNTİBAK EK ÖDEME VE İNDİRİM

Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."