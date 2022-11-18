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Haberler Galeri SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2023 Ocak zammı için rakamlar netleşmeye başladı. Şu ana kadar enflasyonda 4 veri belli olurken, Merkez Bankası'nın anket sonucuna göre emekli zam oranı için ipucu geldi. Merkez Bankası tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 18.06 zam yansıyacak. Bu tahminlere göre 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 TL emekli maaşı alanların yeni maaşlarına ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:09
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SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz-Ekim enflasyon verisinin belli olmasının ardından yüzde 10.84 zam oranı kesinleşirken, geriye kalan 2 veri ile birlikte bu rakam yükselecek. Merkez Bankası anket sonucuna göre emekli maaşlarına yüzde 18.06 zam göründü. Bu gelişmelerin ardından Ocak'ta emekli maaşlarının ne kadar artacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Merkez Bankası tahminlerine göre, zamlı yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

YÜZDE 18.06 ZAM GÖRÜNDÜ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 68.06 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.06 zam göründü. Geriye sadece 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyon verisinin de açıklanması ile birlikte kesin zam oranı belli olacak.

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SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre, tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.

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SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACKA?

Mevcut maaş: 3.500,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

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SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

Mevcut maaş: 3.700,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL

Mevcut maaş: 3.800,00 TL
Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.486,28 TL