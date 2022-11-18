SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim.com.tr'de yer alan habere göre, tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.