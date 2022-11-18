HaberlerGaleriSSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2023 Ocak zammı için rakamlar netleşmeye başladı. Şu ana kadar enflasyonda 4 veri belli olurken, Merkez Bankası'nın anket sonucuna göre emekli zam oranı için ipucu geldi. Merkez Bankası tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 18.06 zam yansıyacak. Bu tahminlere göre 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 TL emekli maaşı alanların yeni maaşlarına ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:09Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:09