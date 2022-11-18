18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75'lik zam formülü

Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75'lik zam formülü

Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Heyecanla beklenen asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar ardı ardına gelirken artış kararının nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki 2023 asgari ücret zammı 6 aylık rakam olan 4.253 liradan mı yoksa 5.500 TL üzerinden mi hesaplanacak. İşte asgari ücrette olası 6 aylık ve yıllık formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:01
  • 1
  • 15
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75’lik zam formülü

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2023 asgari ücret zammı oranı ile ilgili tablo gittikçe netlik kazanmaya başlarken asgari ücret zam artışının nasıl belirleneceği ise merak konusu. 6 aylık mı yıllık mı artış olacak? Asgari ücret hesaplanırken 4.253 lira mı yoksa 5.500 TL mi baz alınacak.İşte milyonların beklediği asgari ücret zammı ile yüzde 30-35-45-75'lik zam hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75’lik zam formülü

Asgari ücret ile ilgili tablo netleşmeye başlarken birbiri ardında açıklamalar yapılmaya başlandı. Peki asgari ücrette karar nasıl alınacak? 6 aylık mı yoksa yıllık mı artış olacak? İşte Takvim gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in konuyla ilgili yazısı...

  • 3
  • 15
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75’lik zam formülü

* Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında Çalışma Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.

  • 4
  • 15
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75’lik zam formülü

İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

  • 5
  • 15
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75’lik zam formülü

*Ücret formülleri hangi tutarlara işaret ediyor?

Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'da ulaşılan 5 bin 500 liralık tutara da eklenebilir.