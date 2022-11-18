Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrette 6 aylık ve 1 yıllık hesaplama! İşte yüzde 30-35-45-75'lik zam formülü

Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Heyecanla beklenen asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar ardı ardına gelirken artış kararının nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki 2023 asgari ücret zammı 6 aylık rakam olan 4.253 liradan mı yoksa 5.500 TL üzerinden mi hesaplanacak. İşte asgari ücrette olası 6 aylık ve yıllık formül...