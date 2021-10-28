28 Ekim 2021, Perşembe
Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2021 yılının sonu yaklaşırken, asgari ücret zammı hakkında beklentilerde ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Son olarak Merkez Bankası'nın ve bazı verilerin yılsonu beklentileri de belli oldu. Bununla beraber, birçok çalışanın ve emeklinin merak ettiği yeni asgari ücret tablosu ve hesapları netleşmeye başladı. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş, gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, 2022 asgari ücret zammı için detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 18:44
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11