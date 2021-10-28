Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.