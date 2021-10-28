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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2021 yılının sonu yaklaşırken, asgari ücret zammı hakkında beklentilerde ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Son olarak Merkez Bankası'nın ve bazı verilerin yılsonu beklentileri de belli oldu. Bununla beraber, birçok çalışanın ve emeklinin merak ettiği yeni asgari ücret tablosu ve hesapları netleşmeye başladı. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş, gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, 2022 asgari ücret zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 18:44
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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda. 45 yılın en büyük artışı. 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. İşte, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.

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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bu durumda memurlar ve emekliler Temmuz'da aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilaveten Ocak ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyorlar.

Bu arada Aralık ayında belirlenecek olan 2022 yılı asgari ücreti üzerinde de enflasyonun önemli bir etkisi bulunuyor. Çünkü son 10 yıla bakıldığında tüm artışların enflasyonun 5-7 puan üzerinde yapıldığını görüyoruz.

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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bu yüzden 2021 yılsonu enflasyon rakamı 2022 de uygulanacak olan asgari ücreti de belirleyici rol oynayacak. Ancak bu sadece bir tahmin. Asgari ücret belirlenirken birçok değişken sonucu nihai rakama ulaşılıyor.

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Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Dün enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 yılı için enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı.

Böylece 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zammı ile ilgili bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de 2022 asgari ücret rakamının etkilediği bazı ödemeleri hesaplayabiliriz.