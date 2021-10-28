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31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Devlet tarafından hibe desteği veriliyor. Geri ödemesi olmadan 31 bin TL almak mümkün. Başvuran herkes karşılıksız verilen ödeme imkanından yararlanabiliyor. Para desteğinden yararlanmak isteyenler banka hesabı açması yeterli oluyor. Geriye sadece 36 şartını yerine getirmek kalıyor. Böylelikle ev almak isteyen vatandaşların imdadına yetişilmiş oluyor. Sizler için gelişmenin detaylarını haberimizde derledik.