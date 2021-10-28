28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Devlet tarafından hibe desteği veriliyor. Geri ödemesi olmadan 31 bin TL almak mümkün. Başvuran herkes karşılıksız verilen ödeme imkanından yararlanabiliyor. Para desteğinden yararlanmak isteyenler banka hesabı açması yeterli oluyor. Geriye sadece 36 şartını yerine getirmek kalıyor. Böylelikle ev almak isteyen vatandaşların imdadına yetişilmiş oluyor. Sizler için gelişmenin detaylarını haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 19:03
  • 1
  • 12
31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak. Para biriktirene bir destek de devletten. Tek şartı bulunuyor. Ev almak isteyenlerin imdadına devlet yetişiyor. Çeyiz yardımına benzer uygulama ile 31 bin liraya yakın ödeme vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Karşılıksız ödeme imkanından başvuranlar yararlanabiliyor. Banka hesabı açanlar 36 ay şartını yerine getirdikleri takdirde ödeme anında hesaplarına yatıyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. İşte, uygulamanın detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

Ev almak isteyenlerin imdadına devlet yetişiyor. Çeyiz yardımının bir benzeri uygulama ile bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor.

  • 3
  • 12
31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Bunun için birikim yapanlar, kredi çekenler, taksite girenler bulunuyor. İşte ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.

  • 4
  • 12
31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların cevapları:

KİMLER KONUT HESABI AÇABİLİR?

Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.

  • 5
  • 12
31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

KONUT HESABI FAİZSİZ OLARAK AÇILABİLİR Mİ?

Konut hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanır.