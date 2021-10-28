31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Bunun için birikim yapanlar, kredi çekenler, taksite girenler bulunuyor. İşte ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.