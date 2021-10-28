28 Ekim 2021, Perşembe
Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan flaş atak geldi. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrasında kredi faiz oranlarında değişim yaşandı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklama sonrasında güncel oranlar merak ediliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların açıkladıkları fırsat paketlerini sorgulamayı sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde bankaların yeni oranları sorgulanmaya başladı. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:53
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