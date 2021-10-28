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Haberler Galeri Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan flaş atak geldi. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrasında kredi faiz oranlarında değişim yaşandı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklama sonrasında güncel oranlar merak ediliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların açıkladıkları fırsat paketlerini sorgulamayı sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde bankaların yeni oranları sorgulanmaya başladı. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:53
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Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

Bankalardan flaş atak. Kredi faiz oranlarında değişim. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenler tarafından beklenen konut faizi oranları için yeni adımlar atıldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında bankaların atacakları adım merak ediliyordu. Kamu bankaları tarafından yapılan açıklama konu hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, bankaların güncel faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

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Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

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Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

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Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.