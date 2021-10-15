Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

EVLİLİĞE GÖRE MAAŞ VERİLİYOR

Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor. Bekar işçiler AGİ'yi asgari ücret ile birlikte alıyor. İşte yaptığımız hesaba göre yeni maaşlar şöyle olacak: