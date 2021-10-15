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Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

Asgari ücret 2022 zam oranı son durum nedir? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar başlıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Milyonlara müjde olarak duyurduğumuz haberimizde, 2022'de olması beklenen asgari ücret zammını tek tek hesapladık. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:48
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Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonucu belirlenen asgari ücret zammı için hazırlıklar başladı. Komisyon, kısa süre içerisinde yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlayacak. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret ve AGİ miktarı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

Asgari ücret zammı ile birlitke AGİ, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, borçlanma miktarları gibi birçok tutarda değişiklik olacak. 2022'de olması beklenen yeni rakamlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının enflasyonun 5-6 puan üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, son 10 yıllık artışlarda olduğu gibi enflasyonun 5-6 puan üzerinde gerçekleştiğinde net asgari ücret 3.447,60 TL'yi çıkarken diğer bütün ödemeler de artmış olacak...

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Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL7ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Şimdi bunlara tek tek bakalım...

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Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...

EVLİLİĞE GÖRE MAAŞ VERİLİYOR

Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor. Bekar işçiler AGİ'yi asgari ücret ile birlikte alıyor. İşte yaptığımız hesaba göre yeni maaşlar şöyle olacak: