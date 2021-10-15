15 Ekim 2021, Cuma
Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum...
Asgari ücret 2022 zam oranı son durum nedir? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar başlıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Milyonlara müjde olarak duyurduğumuz haberimizde, 2022'de olması beklenen asgari ücret zammını tek tek hesapladık. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:48
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