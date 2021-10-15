HaberlerGaleriHem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor
Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor
İş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Zorunlu staj yapanlara net asgari ücretin % 30'u kadar ücret ödeniyor. Peki şartlar neler? Staj başvurusu nasıl yapılır? İş Kanunu'na göre stajyerler işçi statüsünde mi sayılıyor? Staj süresi emeklilik tarihini öne çeker mi? İşte deyaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:54Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 08:59