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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

İş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Zorunlu staj yapanlara net asgari ücretin % 30'u kadar ücret ödeniyor. Peki şartlar neler? Staj başvurusu nasıl yapılır? İş Kanunu'na göre stajyerler işçi statüsünde mi sayılıyor? Staj süresi emeklilik tarihini öne çeker mi? İşte deyaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 08:59
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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan staj annelere de eksik primlerini tamamlayarak emeklilik kapısı açıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmek, mesleğe kazandırmak istihdamı artırmada da büyük önem taşıyor. Aktif iş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor.

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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

Kariyer planı için de önemli bir kapı olan staj, mesleği öğrenmede, kendini geliştirmede önem taşıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor.

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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor. Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiyor. Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

İş Kanunu'na göre stajyerler işçi statüsünde mi sayılıyor?
Stajyerler İş Kanunu'na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okuyanlar ve yükseköğrenimleri sırasında staja tabi öğrenciler hakkında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.

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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorlar! Aylık 768 lira ödeniyor

Stajyer bulundurma zorunluluğu var mı?
10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. 10'dan fazla çalışanı olan işverenler, firmalarında stajyer çalıştırmak zorunda.