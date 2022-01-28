Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Taslak metin vardı zaten. Bu taslak metinde hesaplamaların tamamı brüt maaş üzerinden yapılmış. Yani net maaştan anlaşan birisi için hesaplama yoktu. Bunun katılması lazım dedik ama katılmadı. Orada net maaştan anlaşanların bu vergi istisnasından faydalanmaları şirketlerinin inisiyatifine kalmış durumda.