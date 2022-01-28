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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş Ocak ayı zamlı maaşların nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki AGİ kalktı mı? Yeni maaş hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:16
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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte milyonlarca vatandaş yeni maaşların nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamalarla birlikte konunun detaylarını anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Taslak metin vardı zaten. Bu taslak metinde hesaplamaların tamamı brüt maaş üzerinden yapılmış. Yani net maaştan anlaşan birisi için hesaplama yoktu. Bunun katılması lazım dedik ama katılmadı. Orada net maaştan anlaşanların bu vergi istisnasından faydalanmaları şirketlerinin inisiyatifine kalmış durumda.

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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Yani brüt maaştan anlaşan birisi kaç lira alırsa alsın 638 liralık bir vergi istisnasından faydalanacak. Net maaştan anlaşanlar açısından da bu 638 lira şirketlere bir destek olarak görünüyor.

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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

Şirketler de bunu çalışanlarına bu yıl zam olarak yansıtacak. Ama asgari ücretten vergi kalktı. Sadece vergi kalkmadı bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımlarda vergi kalktı.

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Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Zamlı asgari ücret salı günü hesaplarda | Vergisiz asgari ücret nasıl hesaplanıyor? Faruk Erdem anlattı

ASGARİ ÜCRETLİ OCAK AYI HESABI

Brüt ücret 5004 TL

SGK toplam primi 700,60 TL

Gelir vergisi 0 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret 4253,40 TL