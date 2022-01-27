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Haberler Galeri Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin esaslar belirlenirken, yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacağı bildirildi. Öte yandan asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Yüzbinlerce işletme, ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 15:56
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Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

Milyonlarca çalışanın yeni yılda alacakları yeni maaşlar zam oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek. Alınan karar neticesinde yeni hesaplamalar yapıldı. İşte, kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

AGİ UYGULANMAYACAK

Tebliğde, istisnanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilirken, buna göre, asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilirken, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

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Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak. İşte Resmi Gazete'de yapılan açıklamanın detayları:

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Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞANLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.


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Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...

ÖRNEK 1 MAAŞ TABLOSU

İşveren (A)'nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bay (B)'ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. Bay (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi yukarıdaki şekilde hesaplanacaktır. Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir