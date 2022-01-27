27 Ocak 2022, Perşembe
Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin esaslar belirlenirken, yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacağı bildirildi. Öte yandan asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Yüzbinlerce işletme, ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
Giriş Tarihi: 27.01.2022 15:56
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