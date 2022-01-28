28 Ocak 2022, Cuma
Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...
Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. 2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Araba almak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, araba güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 28.01.2022 21:24
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