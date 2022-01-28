Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste... 2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları sonrasında güncel fiyatlar merak ediliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, fiyat fiyat güncel liste...