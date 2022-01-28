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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. 2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Araba almak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, araba güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022 21:24
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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste... 2022 yılında en ucuz araba fiyatları hem yeni modellerin çıkması hem de vergi matrahının değişmesiyle birlikte bir kez daha güncellenmiş oldu. İki değişiklik sonrası araba fiyatları yeni rakamlarla birlikte satışa çıkacak. Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları sonrasında güncel fiyatlar merak ediliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, fiyat fiyat güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

1- Hyundai i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback

Benzin Manuel BENZIN 240 bin 857 TL

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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

2- Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan

Benzin Manuel BENZIN 244 bin 900 TL

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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

3- Renault Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback

Benzin Manuel BENZIN 248 bin 100 TL

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Fırsatlar peş peşe sıralandı! En ucuz sıfır araçlar belli oldu! İşte fiyat fiyat güncel liste...

4- Mazda 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Reflex Hatchback

Benzin Otomatik BENZIN 250 bin 710 TL