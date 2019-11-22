TOKİ'den 22 şehirde kurasız çekilişsiz ev müjdesi! TOKİ kurasız konut projeleri nerede yapılacak, şartlar neler?

TOKİ, 50 bin sosyal konut projesini tamamlamasının ardından farklı projelerle daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşmak istiyor. Kiradan daha düşük taksitlerle binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, genelde kura ile ev sahiplerini belirliyor. Ancak durum bu kez farklı. TOKİ, 22 ilde projelerini başlatacağını duyurdu. Üstelik evler yine kira öder gibi 20 yıl vade ile verilecek ama kura veya çekiliş yapılmayacak. Adaylar tamamen başuru önceliğine göre ev sahibi yapılacak. Peki, TOKİ kurasız konut projeleri nerede yapılacak, şartlar neler? İşte merak edilen soruların detayları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





