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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e çektiği son toplantının ardından bankaların faiz indirim yarışı hız kazandı. Birçok banka yeni faiz oranları belirlerken, gün aşırı olarak faizlerde düşüşler görülüyor. İNG Türkiye yaptığı hamle ile hem konut hem de ihtiyaç kredisi faiz oranında en düşük oranı uygulayan banka olarak zirveye kuruldu. İNG Türkiye'yi kamu bankaları ve katılım bankaları takip ediyor. Yüzde 1'in üzerinde ise Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Garanti gibi bankalar birbirine çok yakın fai oranları ile sıralanıyor. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? İşte 22 Kasım güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:13
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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Kredi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankaların eli güçlenirken, özel bankalardan da art arda ataklar geldi. İNG Türkiye 0,98 faiz oranına gerilerken, kamu bankalarından zirveyi devraldı ve en düşük konut kredisi veren banka oldu. Diğer özel bankalarda da sert düşüşler görülüyor. Konut kredisinde 1,10'un altında sıralanmaya başlayan bankalar, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de hamle yapmayı ihmal etmiyor. Vatandaşlar, kamu bankalarının 0,99'un faiz oranını düşürmesini beklerken, bankaların gözü 12 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısında. Toplantıda 2 puan faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yıl öncesi konut kredisi faiz oranlarının 0,99'un altına düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 2020 yılının faizlerin düşüş yılı olacağını söyledi.

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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.

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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

İNG TÜRKİYE EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA OLDU

İNG Türkiye geçen hafta başında attığı dev adımla konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. 0,98 faiz oranını uygulamaya alan İNG Türkiye konut kredisini en uygun şekilde veren banka oldu. İhtiyaç kredisi faiz oranını da 0,99 olarak belirleyen İNG Türkiye, yüzde 1'in altında ihtiyaç kredisi veren tek banka pozisyonunda. Bankanın taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır araçlarda 1,21 olarak uygulanıyor.

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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

TEB DE YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin en uygun koşullarla kredi veren bankalarından olan TEB, Merkez Bankası'nın her hamlesinin ardından faizini kademeli olarak düşürdü. TEB, son olarak konut kredisi faiz oranını 0,99'a çekti. İNG Türkiye'nin ardından yüzde 1'in altında faizle konut kredisi veren ikinci özel banka oldu. TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,08 olarak belirlenirken, taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır otomobil alımlarında 1,18 olarak uygulanıyor.

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Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

KUVEYT TÜRK VE TÜRKİYE FİNANS'TAN YÜZDE 1'İN ALTINDA KAR ORANI İLE KREDİ

Katılım bankası olarak Türkiye'de yer alan iki özel bankadan da atak geldi. Kar oranını düşüren katılım bankaları konut kredisi kullanımlarında büyük ilgi görüyor. Kuveyt Türk konut kredisi kar oranını 0,98, Türkiye Finans ise 0,99 olarak uyguluyor.