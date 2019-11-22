Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e çektiği son toplantının ardından bankaların faiz indirim yarışı hız kazandı. Birçok banka yeni faiz oranları belirlerken, gün aşırı olarak faizlerde düşüşler görülüyor. İNG Türkiye yaptığı hamle ile hem konut hem de ihtiyaç kredisi faiz oranında en düşük oranı uygulayan banka olarak zirveye kuruldu. İNG Türkiye'yi kamu bankaları ve katılım bankaları takip ediyor. Yüzde 1'in üzerinde ise Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Garanti gibi bankalar birbirine çok yakın fai oranları ile sıralanıyor. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, İNG, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? İşte 22 Kasım güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





