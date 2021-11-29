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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan'a sunulacak

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammında. 1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İşçi sendikalarının 2022 maaş zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile sendikasından da yeşil ışık geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 08:47
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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi.

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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

ARALIK BAŞINDA ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ANKETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

YOĞUN BİR EKONOMİ GÜNDEMİ

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü Çarşamba günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Türkiye yoğun bir ekonomi gündemine sahne olacak. Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. İhracat ve enflasyon rakamları da aynı gün duyurulacak.

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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ BİR ARAYA GELİYOR

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.