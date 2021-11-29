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Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan'a sunulacak
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammında. 1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İşçi sendikalarının 2022 maaş zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile sendikasından da yeşil ışık geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 07:27Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 08:47