Asgari ücrete yüksek zam formülü! İşte masadaki rakam! Başkan Erdoğan’a sunulacak

ARALIK BAŞINDA ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.