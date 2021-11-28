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Haberler Galeri 2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme... Ocak ayına kısa süre kala emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları maaş zammı için en önemli kriter arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamının belli olması için geriye sadece iki veri kaldı. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 zamlı emekli maaşı tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 21:51
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2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2022 yılına sayılı günler kala rakamlar belli olmaya başladı. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 6.72 çıktı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Diğer yandan memura Ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı var. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzman isimler konu hakkında tahminlerini dile getiriyor. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 civarında olacak. Böylece en düşük emekli aylığı 1.775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.

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2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon zammı yüzde 6.72 kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 olabileceğini ortaya koydu

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2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

Artış yüzde 9.17 çıkarsa en düşük emekli aylığı;

Esnafta 2 bin 565,

Çiftçide 2 bin 38,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 864,

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 775 liraya çıkacak.