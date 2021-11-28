2022 zamlı emekli maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...

2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme... Ocak ayına kısa süre kala emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları maaş zammı için en önemli kriter arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamının belli olması için geriye sadece iki veri kaldı. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 zamlı emekli maaşı tablosu...