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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek emeklilikte büyük önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. İşte emekli aylığını da artıran hizmet birleştirmede tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 09:12
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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. Ayrıca son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler esas alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır.

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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için ise tüm prim ödeme süreleri içinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.

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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

Yargıtay'a göre sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasında yeterli olması durumunda diğer kurumlardaki hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının, hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığı yıllar emekli olmaya yeten kişi son 7 yılda en fazla Bağ-Kur'lu çalıştığı için bu statüde emekliliğe zorlanamaz.

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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan, erken emeklilik için büyük önem taşıyan hizmet birleştirilmesine ilişkin detaylar şöyle:

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Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

1-Hizmet birleştirmesi nedir, nasıl yapılıyor?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sonrası hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştığı süredeki hizmetleri ekletmek için hizmet dökümü alarak başvurabilir.