Emeklilik hesabı yapanlar dikkat: 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse... İşte emeklilikte tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek emeklilikte büyük önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. İşte emekli aylığını da artıran hizmet birleştirmede tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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