20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde verilen tarımsal destek ödemeleri başladı. 13 Mayıs'ta başlayan destek ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ile bitenler ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs'ta ödendi. Şimdi ise T.C. nosunun sonu 4, 6, 8 olanların ödemeleri bekleniyor. Peki, 20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi...