20 Mayıs 2022, Cuma
20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi
Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen tarımsal destek ödemeleri 13 Mayıs'ta başlamıştı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerin takvimi araştırılıyor. Son hanesi 4, 6, 8 ile biten çiftçiler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:14
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11