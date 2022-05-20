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Haberler Galeri 20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen tarımsal destek ödemeleri 13 Mayıs'ta başlamıştı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerin takvimi araştırılıyor. Son hanesi 4, 6, 8 ile biten çiftçiler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:14
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20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde verilen tarımsal destek ödemeleri başladı. 13 Mayıs'ta başlayan destek ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ile bitenler ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs'ta ödendi. Şimdi ise T.C. nosunun sonu 4, 6, 8 olanların ödemeleri bekleniyor. Peki, 20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 13 Mayıs'tan itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurmuştu.

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20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

Buna göre, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra ödendi.

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20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 4, 6, 8 OLANLAR DİKKAT!

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4 olan çiftçilere 20 Mayıs saat 18.00'den sonra ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi de 6 ile 8 olan çiftçilere 27 Mayıs saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

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20 Mayıs tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 çiftçi tarımsal destek ödemesi ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi

Aynı grafiğe göre, Katı Organik Gübre Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olan çiftçilere 20 Mayıs 18.00'den sonra yapılacak.