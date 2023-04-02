EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

EYT'li emeklilikle birlikte ne kadar ödeme alacağını araştırıyor. Bayram ikramiye ödemelerinden de yararlanmayı hedefleyen EYT emeklilerinin alacağı toplu ödemeler başvurdukları aya göre değişiklik gösteriyor. Yılda iki kez zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7.500 seviyesine çekildi. Temmuz ayında yapılacak zam oranı da 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. İşte emekli olacakların hesaplarına yatacak ödeme detaylar...