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Haberler Galeri EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...

EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...

EYT yasasıyla emekli olacak olan vatandaşların başvurularını tamamladıkları tarihe göre hesaplarına yatacak ödeme değişiyor. Mart'ta başvuranlar maaş, maaş farkı, iki bayram ikramiyesi ve temmuz maaşı almaya hak kazanırken Mart'tan sonra başvuranlar Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırıyor. Peki mart, nisan, mayıs, haziranda EYT'ye başvuran ne kadar ödeme alacak? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:36
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EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

EYT'li emeklilikle birlikte ne kadar ödeme alacağını araştırıyor. Bayram ikramiye ödemelerinden de yararlanmayı hedefleyen EYT emeklilerinin alacağı toplu ödemeler başvurdukları aya göre değişiklik gösteriyor. Yılda iki kez zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7.500 seviyesine çekildi. Temmuz ayında yapılacak zam oranı da 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. İşte emekli olacakların hesaplarına yatacak ödeme detaylar...

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EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

HAZİRAN SONUNA KADAR BAŞVURAN TEMMUZ ZAMMINI ALACAK!

Enflasyon artışı 3 Temmuz itibariyle belirleniyor. Emeklilik için Haziran sonuna kadar başvuranlar Temmuz zammından yararlanacak.

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EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

Mart sonuna kadar başvuranlar Ramazan bayramı ikramiyesini, mayıs sonuna kadar başvuranlar ise Kurban bayramı ikramiyesini alacak

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EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili başvuru süreci devam ediyor.

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EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

Bir yandan hak sahipleri başvurularını yaparken SGK çalışanları da hızla işlemleri tamamlıyor.