EYT’de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart NisanMayısHaziranda başvuranlar...

02 Nisan 2023, Pazar
EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...
EYT yasasıyla emekli olacak olan vatandaşların başvurularını tamamladıkları tarihe göre hesaplarına yatacak ödeme değişiyor. Mart'ta başvuranlar maaş, maaş farkı, iki bayram ikramiyesi ve temmuz maaşı almaya hak kazanırken Mart'tan sonra başvuranlar Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırıyor. Peki mart, nisan, mayıs, haziranda EYT'ye başvuran ne kadar ödeme alacak? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:36
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