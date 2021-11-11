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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Evlilik yardımı nedir nasıl alınır | Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlenme ikramiyesinde merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 07:53
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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor.

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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor.

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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor.

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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

EVLİLİK İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR, NASIL HESAPLANIYOR?
SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.