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24 bin lira evlilik ikramiyesi! Evlenecekler dikkat! İşte bilmeniz gerekenler
Evlilik yardımı nedir nasıl alınır | Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlenme ikramiyesinde merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:53Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 07:53