Son dakika... 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son ayların enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, " 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun cevabı yanıt bulmuş olacak. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak zam oranı ile birçok meslek dalının maaşları belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi...