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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur maaş zammı son durum: 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi... Memur maaş zammı son durum: 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi...
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaşları ve emekli maaşları için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Son 5 ayın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından uzman isimler tahminlerini paylaşıyor. Yeni yıla kısa süre kala polis, öğretmen, hemşire ve bekçi maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 22:06
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son ayların enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, " 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun cevabı yanıt bulmuş olacak. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak zam oranı ile birçok meslek dalının maaşları belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen, bekçi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞI...
Memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında enflasyon verileri etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon veriler açıklandı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek;
Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.
ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI İLE İLGİLİ DETAYLAR...
Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.
ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?
Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak.