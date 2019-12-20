İşçi sendikalarından son dakika asgari ücret açıklaması! İstenen rakam belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için son günlere girildi. 31 Aralık 2019'a kadar asgari ücret zammının belirlenmesi gerekiyor. 7 milyon kişi asgari ücret ile çalışıyor. AGİ alanlarla birlikte rakam 10 milyonu buluyor. Asgari ücret zammı kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi konuları da işin içine katınca çok daha fazla insanı ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı için şu ana dek 3 toplantı gerçekleşti. İlk iki toplantıda beklenti ve talepler konuşulurken, son toplantıda TÜİK'in asgari ücret ile ilgili raporu toplantıya sunuldu. Türk-İş, ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında masaya oturmayacağını ifade ediyor. TİSK ise enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmıyor. Bu gelişmeler ışığında son komisyon toplantısı bekleniyor. İşçi sendikalarından 4'üncü toplantı öncesi flaş bir adım geldi. Tüm işçi sendikaları, Türk-İş binasında buluştu. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve ortak kararla 2 bin 578 TL asgari ücret talebi konusunda uzlaşıldı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO
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