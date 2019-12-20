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İşçi sendikalarından son dakika asgari ücret açıklaması! İstenen rakam belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için son günlere girildi. 31 Aralık 2019'a kadar asgari ücret zammının belirlenmesi gerekiyor. 7 milyon kişi asgari ücret ile çalışıyor. AGİ alanlarla birlikte rakam 10 milyonu buluyor. Asgari ücret zammı kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi konuları da işin içine katınca çok daha fazla insanı ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı için şu ana dek 3 toplantı gerçekleşti. İlk iki toplantıda beklenti ve talepler konuşulurken, son toplantıda TÜİK'in asgari ücret ile ilgili raporu toplantıya sunuldu. Türk-İş, ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında masaya oturmayacağını ifade ediyor. TİSK ise enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmıyor. Bu gelişmeler ışığında son komisyon toplantısı bekleniyor. İşçi sendikalarından 4'üncü toplantı öncesi flaş bir adım geldi. Tüm işçi sendikaları, Türk-İş binasında buluştu. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve ortak kararla 2 bin 578 TL asgari ücret talebi konusunda uzlaşıldı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 11:42
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Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 4'üncü toplantısı öncesi işçi tarafı bir araya geldi. Hak-İş, DİSK ve Türk-İş bugün saat 11.15'te buluştu. Taraflar son durumu değerlendirerek 2 bin 578 TL rakam talebini yineledi. Toplantı komisyonda yer alan Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Milyonlarca insanın yeni yılda alacağı maaşı, kıdem tazminatını, işsizlik maaşını, emeklilik ödemesini ve AGİ'sini belirleyecek son toplantı öncesi işçi tarafı en az 2 bin 578 TL istiyor. İşveren enflasyon üstünde zam oranına sıcak bakmıyor.

Uzmanlar ise yüzde 15 zam bekliyor. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO

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Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK BULUŞTU

Toplantı, Türk-İş binasında oldu. Toplantının ardından işçi sendikaları ortak kararını açıkladı. 2020 asgari ücreti için 2 bin 578 TL istendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO

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Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 TL İSTİYOR

Sendikalar 2020 yılı zam görüşmeleri öncesi birlik kararı almıştı. Komisyonda yer alan en büyük işçi sendikası Türk-İş, 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık etmeyeceklerini ifade etmiş, işçinin fedakarlık yapmayacağını aktarmıştı.

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Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

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Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı öncesi flaş gelişme! Türk-İş, Hak-İş, DİSK buluşuyor! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 4'üncü toplantı sonrası belli olacak. 4'üncü toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar son rakamları iletecek, hükümet fikrini ortaya koyacak ve rakam belli olacak. Komisyondan uzlaşma çıkmaz ise Hakem Heyeti devreye girecek.