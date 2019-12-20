İşçi sendikalarından son dakika asgari ücret açıklaması! İstenen rakam belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 4'üncü toplantısı öncesi işçi tarafı bir araya geldi. Hak-İş, DİSK ve Türk-İş bugün saat 11.15'te buluştu. Taraflar son durumu değerlendirerek 2 bin 578 TL rakam talebini yineledi. Toplantı komisyonda yer alan Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Milyonlarca insanın yeni yılda alacağı maaşı, kıdem tazminatını, işsizlik maaşını, emeklilik ödemesini ve AGİ'sini belirleyecek son toplantı öncesi işçi tarafı en az 2 bin 578 TL istiyor. İşveren enflasyon üstünde zam oranına sıcak bakmıyor.

Uzmanlar ise yüzde 15 zam bekliyor. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO