Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. Geride bıraktığımız hafta başında başlayan yükseliş, yeni hafta boyunca sürdü. Altındaki toparlanma süreci yerini yükseliş trendine bırakırken, gram altın 280 TL'yi aştı. Çeyrek altın 460 TL barajını geçerken, tam altın 1480 TL'ye dayandı. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Uzmanlar, altının en düşük olduğu günlerde dahi yıl sonunu işaret ederek, uzun vadeli yatırımlara altının kazandıracağını söylemişti. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





