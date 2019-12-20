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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. Geride bıraktığımız hafta başında başlayan yükseliş, yeni hafta boyunca sürdü. Altındaki toparlanma süreci yerini yükseliş trendine bırakırken, gram altın 280 TL'yi aştı. Çeyrek altın 460 TL barajını geçerken, tam altın 1480 TL'ye dayandı. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Uzmanlar, altının en düşük olduğu günlerde dahi yıl sonunu işaret ederek, uzun vadeli yatırımlara altının kazandıracağını söylemişti. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:28
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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükseliş trendini sürdürüyor. Uzun bir dalgalanma sürecini geride bırakan altın fiyatları Aralık ayının başında toparlanma sürecine girmiş, geçtiğimiz hafta ise yükselişe başlamıştı. Altındaki yükseliş giderek hızlanırken, gram altın 280 TL'yi, çeyrek altın 460 TL'yi, tam altın ise 1835 TL'yi aştı. Gözler altın fiyatlarındaki son durumda. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Altın ons fiyatı 1480 dolara ulaştı. Spot altın gram fiyatı ise 282 TL'yi aştı. Altın çeşitlerindeki fiyatlar şöyle:

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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

GREMSE ALTIN FİYATI
4.508,26
4.610,37
%0,00

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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

BEŞLİ ALTIN FİYATI
9.129,22
9.305,34
%0,00

  • 5
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Altın fiyatları durdurulamıyor! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık güncel altın fiyatları...

İKİBUÇUK ALTIN FİYATI
4.508,26
4.579,36
%0,00