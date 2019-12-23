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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette kritik hafta başladı. 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, işsizlik maaşı, AGİ, kıdem tazminatı, emeklilik borçlanma ödemeleri gibi konular da hesaba katıldığında çok daha geniş kitleleri kapsıyor. Asgari ücret görüşmelerinde işçi kanadını en büyük sendika olan Türk-İş, işveren kanadını ise en büyük sendika olan TİSK temsil ediyor. Taraflardan kritik hafta öncesi karşılıklı hamleler geldi. Türk-İş önderliğinde DİSK ve Hak-İş bir araya geldi. Sendikalar 2 bin 578 TL asgari ücret talebinde bulundu. İşçilerin toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmelere ilişkin soruya, "Görüşsünler, gerekli yerde inşallah jestimizi yaparız" ifadeleri ile yanıt verdi. Erdoğan, süreci yakından izlediklerini ve tarafların mağdur olmaması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Son açıklama ise patronların temsilcisi TİSK'ten geldi. TİSK bir kez daha enflasyon üzeri zam oranına dikkat çekti. Devlet desteğinin artırılmasını talep eden TİSK, asgari ücretteki büyük artışların Avrupalı firmalarla rekabeti olumsuz etkilediğini aktardı. Asgari ücret bu hafta içinde yapılacak son toplantı ile netleşecek. Zamlı maaşlar Ocak ayında hesaplara geçecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:49
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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Bu hafta asgari ücret için son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. İşçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Taraflar geçtiğimiz hafta taleplerini basın toplantıları ile aktardı. İlk hamle işçi sendikalarından geldi. Sendikalar Türk-İş'in telaffuz ettiği 2 bin 578 TL'de uzlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da süreci izlediklerini ve gerektiğinde jestlerini yapacaklarını söyledi. Son açıklama işverenden geldi. TİSK yaptığı açıklamada devlet desteğine dikkat çekti, enflasyonun üstündeki zam oranlarının kendilerini zorladığını ifade etti. TİSK, işçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçinin olmayacağına vurgu yaptı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik haftanın ilk gününde son durum...

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI

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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Asgari ücret zammı bu hafta belli olacak. Taraflar ilk görüşmeyi 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapmıştı.

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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

İkinci toplantı işverenlerin temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapıldı. Son toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 17 Aralık'ta gerçekleşti. Şimdi gözler rakamın belli olacağı 4'üncü toplantıda. Toplantı bu Cuma gününe kadar gerçekleşecek.

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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

İŞÇİ SENDİKALARI 2578 TL ASGARİ ÜCRET TALEP EDİYOR

İşçileri temsil eden DİSK, Hak-İş ve Türk-İş son toplantı öncesi bir araya geldi. Farklı rakamlar telaffuz eden sendikalar, Türk-İş'in kararında uzlaştı. Taraflar ortak basın toplantısında 2 bin 578 TL asgari ücret talebini resmen açıkladı. Bunun altında bir pazarlığı düşünmediklerini de ilettiler. Sendikalar birlikte hareket edeceklerini de kamuoyuna duyurdular.

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Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

BİR AÇIKLAMA DA İŞVERENLERDEN GELDİ

TİSK; ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını belirtti.