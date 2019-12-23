Asgari ücret zammı için kritik hafta başladı! İşçi ve işverenden açıklamalar geldi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette kritik hafta başladı. 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, işsizlik maaşı, AGİ, kıdem tazminatı, emeklilik borçlanma ödemeleri gibi konular da hesaba katıldığında çok daha geniş kitleleri kapsıyor. Asgari ücret görüşmelerinde işçi kanadını en büyük sendika olan Türk-İş, işveren kanadını ise en büyük sendika olan TİSK temsil ediyor. Taraflardan kritik hafta öncesi karşılıklı hamleler geldi. Türk-İş önderliğinde DİSK ve Hak-İş bir araya geldi. Sendikalar 2 bin 578 TL asgari ücret talebinde bulundu. İşçilerin toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmelere ilişkin soruya, "Görüşsünler, gerekli yerde inşallah jestimizi yaparız" ifadeleri ile yanıt verdi. Erdoğan, süreci yakından izlediklerini ve tarafların mağdur olmaması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Son açıklama ise patronların temsilcisi TİSK'ten geldi. TİSK bir kez daha enflasyon üzeri zam oranına dikkat çekti. Devlet desteğinin artırılmasını talep eden TİSK, asgari ücretteki büyük artışların Avrupalı firmalarla rekabeti olumsuz etkilediğini aktardı. Asgari ücret bu hafta içinde yapılacak son toplantı ile netleşecek. Zamlı maaşlar Ocak ayında hesaplara geçecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





