BİZE ULAŞIN
Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri
2020 yılı değerleme oranı belli oldu. Oranın belli olmasıyla birlikte milyonları ilgilendiren ödemelerin rakamları da kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre değerleme ücret yüzde 22,58 olarak tespit edildi. Buna göre; ehliyet, yeni kimlik kartı, pasaport ve trafik cezalarında ödenecek tutarlar da netleşti. MTV ise bu ödemelerden farklı olarak yüzde 12 oranında arttırıldı. Peki, trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri...
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!
Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:46
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10