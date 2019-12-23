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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

2020 yılı değerleme oranı belli oldu. Oranın belli olmasıyla birlikte milyonları ilgilendiren ödemelerin rakamları da kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre değerleme ücret yüzde 22,58 olarak tespit edildi. Buna göre; ehliyet, yeni kimlik kartı, pasaport ve trafik cezalarında ödenecek tutarlar da netleşti. MTV ise bu ödemelerden farklı olarak yüzde 12 oranında arttırıldı. Peki, trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri...

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Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:46
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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı ve pasaport ücretleri yeni yılda yüzde 22,58 oranında zamlı olacak. Her yıl belirlenen değerleme oranı bu yıl yüzde 22,58 oranında tespit edildi. MTV ise bu harçlardan farklı olarak, yüzde 12 olarak tespit edildi. Yeni yılda kimlik yenileyecek olanlar, ehliyet alacak olanlar, pasaport çıkaracak olanlar ile otomobil sahipleri artışların ardından son rakamların nasıl şekillendiğini merak ediyor. Peki, trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri...

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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak kesinleşti. Böylece pasaport harcından, yeni kimlik bedeline, MTV'den trafik cezalarına kadar 2020'de ödenecek bedeller de kesinleşmiş oldu.

Buna göre 2020 yılı yeni kimlik ücretleri 27.58 TL, 45 TL olan kayıp kimlik yenileme ücreti ise 55.16 TL oldu.

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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

EHLİYET HARCI ÜCRETLERİ 2020

A1-A2-A sınıfı 249 TL
B sınıfı 751 TL
F sınıfı 249 TL
C ve D sınıfı 1254 TL
Sürücü belgesi kart bedeli: 202 TL
Polis Vakfı Ücreti: 38 TL
Tapu harcı 2020 yılında 353 TL olacak.

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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

2020 PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ

Pasaport Süresi Pasaport Harcı Pasaport Defter Bedeli

6 ay 184 TL 163 TL

1 yıl 304 TL 163 TL

2 yıl 496 TL 163 TL

3 yıl 705 TL 163 TL

4 yıl ve üstü 994 TL 163 TL

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Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

TRAFİK CEZALARI 2020

Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL

Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 288 TL

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 288 TL