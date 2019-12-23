Trafik cezaları, ehliyet, yeni kimlik kartı zamlı 2020 ücretleri ne kadar? İşte trafik cezası, nüfus cüzdanı, ehliyet harcı ücretleri

DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak kesinleşti. Böylece pasaport harcından, yeni kimlik bedeline, MTV'den trafik cezalarına kadar 2020'de ödenecek bedeller de kesinleşmiş oldu.

Buna göre 2020 yılı yeni kimlik ücretleri 27.58 TL, 45 TL olan kayıp kimlik yenileme ücreti ise 55.16 TL oldu.

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