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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Altın fiyatları yılın son günlerine girilirken yükseliş trendini artırarak sürdürüyor. Gram altın son yükselişin ardından 283 TL'yi aştı. 285 TL'yi baskılamaya başladı. Ons Altın ise 1485 dolar bandında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki artış vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesini bekliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 23 Aralık...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:23
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