Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Yılın sonu yaklaşırken altın da son altı yılın en yüksek kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Altın 2013 yılında beri ilk kez 1500 dolar/onsun üzerini test ettiği bir yılı yaşarken, seneyi bu seviyelere yakın kapatma çabasında. Ticaret anlaşmasının gerçekleşmesiyle jeopolitik risklerdeki azalma altının yükseliş yönündeki isteğinden vazgeçmiş değil. Merkez Bankalarının faiz indirimi kararı alması ve FED'in bilanço genişletme sürecine devam etmesi altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bu hafta Noel tatilin başlaması dolayısıyla piyasaları haftalık sakin bir seans beklerken, haber akışını duyarlılıkta azalma görülebilir.