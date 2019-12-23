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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Altın fiyatları yılın son günlerine girilirken yükseliş trendini artırarak sürdürüyor. Gram altın son yükselişin ardından 283 TL'yi aştı. 285 TL'yi baskılamaya başladı. Ons Altın ise 1485 dolar bandında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki artış vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesini bekliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 23 Aralık...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:23
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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi gününe de yükselişle başladı. Haftanın ilk altın fiyatları belli olurken, gram altın 283 TL'yi aştı. Ons Altın fiyatı da 1485 dolar bandını zorlamaya başladı. Altındaki yükseliş 0,30 seviyelerinde. Yükseliş sonrası çeyrek altın 463 TL'yi geçti. Peki, altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 23 Aralık...

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

ALTIN VE DEĞERLİ METALLER İLE İLGİLİ YORUM

Ticaret anlaşmasıyla ile ilgili tarafların faz bir konusunda anlaşma sağlandığını ilan etmesinin ardından piyasalar sakin bir haftayı geride bıraktı. Altın da bu sakinlikten nasibini alarak, geçtiğimiz haftaya 1475,50 dolar/ons seviyesinden giriş yaptıktan sonra tüm haftalık hareketini 10 dolar/onsluk dar bir banda sığdırdı. Haftanın en düşük seviyesini altın 1470,57 dolar/onsla kaydetmesine rağmen, haftayı 1478,08 dolar/onstan kapatarak önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 0,2 kazanç yazmış oldu.

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Yılın sonu yaklaşırken altın da son altı yılın en yüksek kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Altın 2013 yılında beri ilk kez 1500 dolar/onsun üzerini test ettiği bir yılı yaşarken, seneyi bu seviyelere yakın kapatma çabasında. Ticaret anlaşmasının gerçekleşmesiyle jeopolitik risklerdeki azalma altının yükseliş yönündeki isteğinden vazgeçmiş değil. Merkez Bankalarının faiz indirimi kararı alması ve FED'in bilanço genişletme sürecine devam etmesi altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bu hafta Noel tatilin başlaması dolayısıyla piyasaları haftalık sakin bir seans beklerken, haber akışını duyarlılıkta azalma görülebilir.

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Gümüş, altın ile birlikte haftayı yeşilde kapatan diğer kıymetli maden olurken, haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Haftaya 16,94 dolar/onstan başlayan beyaz maden, günü 17,20 dolar/onstan tamamlarken haftalık bazda hanesine yüzde 1.5 kazanç yazmış oldu.

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 23 Aralık güncel altın fiyatları

Platin ise geçtiğimiz haftaya 927,85 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, 939,55 dolar/onsa kadar uzanmasına rağmen haftayı 911,30 dolar/onstan kapatarak önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.8 kayıp yazmış oldu.