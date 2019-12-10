Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

Asgari ücret zam görüşmelerinde ikinci toplantı bugün işçileri temsil eden Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk görüşme 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Taraflar zam oranını konuşmazken, işçi ve iş verenin beklentilerini aktarmıştı. İş vereni temsil eden TİSK, enflasyonun üstünde zam oranına karşı çıkarken, işçiyi temsil eden Türk-İş fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bugünkü toplantı öncesi 2 bin 578 TL'nin altında pazarlığa oturmayacaklarını iletti. Atalay'ın bahsettiği rakam gerçekleşirse işçiye yüzde 27,2 zam verilmesi gerekiyor. Bu da iş verenin yükünü aynı oranda artırıyor. Asgari ücret görüşmelerinin bir sonraki ayağı 17 Aralık 2019 Salı günü TİSK'te yapılacak. Karar Bakanlık'ta yapılacak son toplantıda alınacak. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 2020 zamlı asgari ücret tablosu...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





