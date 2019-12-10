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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

Asgari ücret zam görüşmelerinde ikinci toplantı bugün işçileri temsil eden Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk görüşme 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Taraflar zam oranını konuşmazken, işçi ve iş verenin beklentilerini aktarmıştı. İş vereni temsil eden TİSK, enflasyonun üstünde zam oranına karşı çıkarken, işçiyi temsil eden Türk-İş fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bugünkü toplantı öncesi 2 bin 578 TL'nin altında pazarlığa oturmayacaklarını iletti. Atalay'ın bahsettiği rakam gerçekleşirse işçiye yüzde 27,2 zam verilmesi gerekiyor. Bu da iş verenin yükünü aynı oranda artırıyor. Asgari ücret görüşmelerinin bir sonraki ayağı 17 Aralık 2019 Salı günü TİSK'te yapılacak. Karar Bakanlık'ta yapılacak son toplantıda alınacak. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 2020 zamlı asgari ücret tablosu...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:46
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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

Asgari ücret zammı için ikinci komisyon toplantısı bugün Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşecek toplantıda taraflar pazarlığa başlayacak. İlk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleşirken, pazarlık yapılmamış yalnızca durum analizi yapılarak, beklentiler aktarılmıştı. Bakan Selçuk, asgari ücretin Avrupa ülkeleri arasındaki pozisyonunu anlatırken, Türk-İş işçiye destek verilmesini söylemişti. TİSK ise 10 yıldır süre gelen enflasyon üzerindeki zam oranının kendilerini zorladığını ifade etmişti. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 2020 zamlı asgari ücret tablosu

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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI NELER?

Asgari ücrette zam senaryoları uzmanlar tarafından sıklıkla anlatılıyor. En güçlü senaryo enflasyonun birkaç puan üzerinde zam yapılması. Merkez Bankası'nın tahminine göre yıl sonu enflasyon yüzde 12 seviyesinde olacak. Buna göre; işçiye yüzde 15 zam yapılması öngörülüyor.

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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

İkinci bir senaryo ise yüzde 20 seviyesinde zam yapılması. Enflasyonun üstünde zam oranı gelmesine kesin gözüyle bakılırken, işçiyi rahatlatmak adına yüzde 20'ye varan bir oranın da masadan çıkabileceği belirtiliyor.

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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

Üçüncü senaryo ise 2 bin 500 TL net ücret uygulaması. Yaklaşık yüzde 25 zamma tekabül eden uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak konusu. Ancak işçi sendikasının hedefi 2 bin 500 TL üzeri bir rakamla masadan ayrılmak. Peki bu senaryolar gerçekleşirse, asgari ücret ne kadar olacak? AGİ'ne kadar olacak?

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Asgari ücret zammı için 2. toplantı! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? 2020 zamlı asgari ücret tablosu

1.SENARYO: YÜZDE 15 ZAM

Zam yüzde 15 olursa, bir işçiye net maaşında 323 TL artış sunulacak. Net asgari ücret 2019 yılında 2020 TL, 91 kuruş... Buna göre işçi yüzde 15 zamla 2 bin 324 TL gibi bir ücreti cebine koyacak. İşçiye maliyet ise 3 bin 6 TL'den, 3 bin 457 TL'ye çıkacak.