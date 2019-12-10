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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamıştı. Günün sonunda oldukça pozitif bir ivme yakalayan altın fiyatları, 10 Aralık 2019 Salı günü de bu trendi sürdürüyor. Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta toparlanma sürecine girmiş, gram fiyatını 270 TL'nin üstüne çıkarmıştı. Altındaki yükseliş Cuma günü ise yerini düşüşe bırakmıştı. Hafta sonu piyasalar kapalıyken yaşanan ABD-Çin müzakereleri altının ons fiyatını 1460 dolara kadar geriletse de, bugün itibarıyla ons altın fiyatı 1463 dolar seviyesine çıktı ve yükselişini sürdürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar yatırımlarındaki kazanç ve kayıpları tespit ediyor, yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Peki, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:10
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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükselmiş, gram fiyatı 273 TL'yi aşmıştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların dikkatini çekerken, ivme bugün de sürüyor. Altın fiyatları yılın başından itibaren yatırımcılarına kazandırırken, son aylarda dalgalanma sürecine girmişti. Yıl içinde gram fiyatı 287 TL'yi gören altın rekor kırmıştı. Altındaki dalgalanma sürecinin odağında ABD-Çin ticaret savaşı var. Peki, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Yetkililerin ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yapıcı bir şekilde devam ettiğine işaret etmesi ve ABD'den gelen istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi küresel risk iştahını artırıyor. Ons altın fiyatları güvenli liman alımlarının sınırlanmasıyla birlikte 1460 $ seviyelerine gerilerken, piyasalar yeni tarifelerin devreye gireceği 15 Aralık tarihine odaklandı.

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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

FED toplantısı öncesinde dar bir bant içerisinde hareketini sürdürüyor. Altının ons cinsi, günü 0.06% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,463.00 ve 1,470.00'de, destek seviyeleri ise 1,457.00 ve 1,450.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDİYOR

TL'deki değer kaybı gram altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı kuruyor. Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı nispeten yatay bir seyir izlerken, Dolar TL kurunun 5.80 seviyesini test etmesiyle birlikte gram altın fiyatları yenide 273 TL seviyelerine yükseldi. Altın gram cinsi, günü 0.39% değer kazancı ile tamamladı.

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Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 271.80'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 273.00 ve 275.00'de, destek seviyeleri ise 272.00 ve 271.00'de bulunmaktadır.