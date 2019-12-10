Altın fiyatları son dakika sert yükseldi! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamıştı. Günün sonunda oldukça pozitif bir ivme yakalayan altın fiyatları, 10 Aralık 2019 Salı günü de bu trendi sürdürüyor. Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta toparlanma sürecine girmiş, gram fiyatını 270 TL'nin üstüne çıkarmıştı. Altındaki yükseliş Cuma günü ise yerini düşüşe bırakmıştı. Hafta sonu piyasalar kapalıyken yaşanan ABD-Çin müzakereleri altının ons fiyatını 1460 dolara kadar geriletse de, bugün itibarıyla ons altın fiyatı 1463 dolar seviyesine çıktı ve yükselişini sürdürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar yatırımlarındaki kazanç ve kayıpları tespit ediyor, yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Peki, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





