Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Emekliye kazanç masası

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan çıkacak kararda. 19 Aralık'ta toplanacak KPDK, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin sonucunu bekliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 04:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





