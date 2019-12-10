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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Emekliye kazanç masası
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan çıkacak kararda. 19 Aralık'ta toplanacak KPDK, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin sonucunu bekliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 04:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:51
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