Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının belli olacağı son toplantı bugün saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. İşçi sendikalarının tamamı Türk-İş ile birlik kararı aldı. Sendikaların zam talebi yüzde 27,2. Bu zam gerçekleşirse asgari ücret 558 TL artışla 2 bin 578 TL olacak. İşveren kanadı ise bu rakama sıcak bakmıyor. İşverenin zam konusunda tutumunu devlet desteği belirleyecek. İşverenler devlet desteğinin 200 TL'ye çıkmasını istiyor. Uzmanlar ise son 10 yıla dikkat çekiyor. Yüzde 15'i işaret ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...
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