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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının belli olacağı son toplantı bugün saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. İşçi sendikalarının tamamı Türk-İş ile birlik kararı aldı. Sendikaların zam talebi yüzde 27,2. Bu zam gerçekleşirse asgari ücret 558 TL artışla 2 bin 578 TL olacak. İşveren kanadı ise bu rakama sıcak bakmıyor. İşverenin zam konusunda tutumunu devlet desteği belirleyecek. İşverenler devlet desteğinin 200 TL'ye çıkmasını istiyor. Uzmanlar ise son 10 yıla dikkat çekiyor. Yüzde 15'i işaret ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:52
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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı belli oluyor. Ülkemizde 7 milyon insan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Her yıl asgari ücret zammı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile işçi ve işveren sendikalarının Aralık ayında yaptığı görüşmelerin ardından belli oluyor. İşçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil ediyor. 4 toplantı yapılıyor, karar son toplantıda veriliyor. Bu yıl ilk toplantı 2 Aralık'ta yapıldı. Son toplantı ise bugün 14.00'te yapılacak ve 2020 asgari ücret zammı netleşecek. İşçi kanadı 2578 TL'de ısrarcı. İşveren ise devlet desteğinin artırılmasında ısrarcı. Uzmanlar son 10 yıla dikkat çekiyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

TOPLANTI SAAT 14.00'TE

Asgari ücret zammı için heyet bugün saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplanacak. Toplantıda taraflar rakamları sunacak. Hükümet kanadı da fikrini beyan edecek. 2020 asgari ücret saat en geç 16.00 civarında belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Asgari ücret toplantısında düğümü çözecek detay! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.