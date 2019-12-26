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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er TL ödeme yapılıyor. Emekliler bayram ikramiyesi ile elini rahatlatıyor. 2018'de Ramazan Bayramı'nda ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez ödendi. Yani her bir emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Ancak emekliler bayram ikramiyesinin de zamlanmasını istiyordu. Türkiye Emekliler Derneği geçtiğimiz yıl konuya ilişkin açıklama yapmış, artış talebinde bulunmuştu. Yeni yılda emekli bayram ikramiyesinde artış olacak. Bayram ikramiyesinin 225 TL artışla bin 225 TL olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:39
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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2020 yılında da sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti hükümeti emeklilere her bayram öncesi bin TL ödeme yapılmasına yönelik uygulamayı hayata geçirmişti. Emekliler ilk ödemeyi 2018 yılının Ramazan Bayramı öncesi aldı. Aradan geçen sürede 4 bayramda, 4 bin tL emeklilere ek ödeme yapılmış oldu. Emekliler bayram ikramiyesinin de zamlanmasını istiyor. Bu konuda bazı gelişmeler var. İşte detaylar...

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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.

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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

GALERİNİN DEVAMINDA İKRAMİYE TABLOSU YER ALMAKTADIR

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Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.