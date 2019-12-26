Emekliye 1225 TL ikramiye geliyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er TL ödeme yapılıyor. Emekliler bayram ikramiyesi ile elini rahatlatıyor. 2018'de Ramazan Bayramı'nda ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez ödendi. Yani her bir emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Ancak emekliler bayram ikramiyesinin de zamlanmasını istiyordu. Türkiye Emekliler Derneği geçtiğimiz yıl konuya ilişkin açıklama yapmış, artış talebinde bulunmuştu. Yeni yılda emekli bayram ikramiyesinde artış olacak. Bayram ikramiyesinin 225 TL artışla bin 225 TL olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





