Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Görüşmelerde çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlıkların 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını isterken, işverenleri temsil eden TİSK, işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücret talep ediyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 20 Aralık Salı günü yapılacak üçüncü toplantısında tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Peki konuşulan rakamlar neler? İşte asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler...