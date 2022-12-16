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Haberler Galeri Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Görüşmelerde çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlıkların 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını isterken, işverenleri temsil eden TİSK, işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücret talep ediyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 20 Aralık Salı günü yapılacak üçüncü toplantısında tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Peki konuşulan rakamlar neler? İşte asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler...

A Haber
AA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:31
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Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Milyonlarça vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. Asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili merak edilenler 5 soruda derlendi.

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Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

1- ASGARİ ÜCRET NEDİR?

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

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Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Asgari ücret, ilk kez 1890'da Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlandı. 1900'lü yılların başından itibaren Avrupa'ya da yayıldı. Sonraki dönemde tüm dünyada emeği koruyan bir standarda dönüştü.

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Asgari ücret nedir? 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? 5 soruda ASGARİ ÜCRET süreci

Türkiye'de ise asgari ücret 1936 tarihli İş Kanunu ile mevzuata girmesine rağmen 1951'e kadar uygulanmadı. 1951-1967 yılları arasında mahalli komisyonlarca belirlendi. Bugün geçerli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uygulamasına ise 1967 yılından sonra geçildi.