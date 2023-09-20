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Haberler Galeri Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Carrefour üniversite öğrencilerinin ihtiyacına yönelik yeni bir indirim kataloğu daha yayınladı. Üniversite okumak için farklı memleketlerde yeniden bir düzen kurmak isteyen öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden katalogdaki indirimli fiyatlar 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte CarreforuSA'nın yeni indirim kataloğu…

Giriş Tarihi: 20.09.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 14:41
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Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Carrefour üniversite öğrencilerine özel düzenlediği indirim kataloğunu yayınladı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala indirim kampanyası başlatan CarreforuSA bilgisayar ürünlerinden akıllı telefona, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine, beyaz eşyadan mobilyaya ve kırtasiye ürünlerine kadar yüzlerce görünü indirimli fiyat etiketi satışa sunuyor. 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte CarrefourSa'nın üniversite öğrencilerinin ihtiyacına yönelik hazırladığı indirim kataloğu…

CARREFORU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Logitech Mause 279 TL

Logitec Kılavye 179 TL

Xiaomi Kablosuz Kulaklık 849 TL

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Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Realme C55 9.999 TL

Vivo Y22S 8.399 TL

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Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Xiaomi Mi TV Box 2.099 TL

Sony Playstation 3 500GB 12.799 TL

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Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Arzum Tost Makinesi 899 TL

Simbo Çay Makinesi 799 TL

Fantom Kettle 199 TL