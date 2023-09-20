Carrefour’dan üniversite öğrencilerinin evini kuracak indirim kataloğu! Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimde

Carrefour üniversite öğrencilerinin ihtiyacına yönelik yeni bir indirim kataloğu daha yayınladı. Üniversite okumak için farklı memleketlerde yeniden bir düzen kurmak isteyen öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden katalogdaki indirimli fiyatlar 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte CarreforuSA'nın yeni indirim kataloğu…