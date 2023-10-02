02 Ekim 2023, Pazartesi
Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye yer alıyor
Tarım Kredi market indirim kataloğunda sona yaklaşıldı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda sucuk, çay, kahve, soda, zeytin, beyaz peynir, kaşar, tereyağ, yoğurt, süt, pirinç, salça, kağıt havlu, bebek bezi daha onlarca ürün yerini aldı. İşte TK güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları
Giriş Tarihi: 02.10.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 20:07
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