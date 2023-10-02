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Haberler Galeri Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye yer alıyor

Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye yer alıyor

Tarım Kredi market indirim kataloğunda sona yaklaşıldı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda sucuk, çay, kahve, soda, zeytin, beyaz peynir, kaşar, tereyağ, yoğurt, süt, pirinç, salça, kağıt havlu, bebek bezi daha onlarca ürün yerini aldı. İşte TK güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları

Giriş Tarihi: 02.10.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 20:07
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Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL’ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL’ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL’ye yer alıyor

Tarım Kredi Market herkesin merakla beklediği 2Ekim indirim kataloğunu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek ve marketlerde satışa sunulacak olan ürünler arasında Salam, 117.90 TL'ye Kasap Sucuk, 59.90 TL'ye Çikolatalı Fındık Kreması, 104.90 TL'ye Beyaz Peynir, 35.75 TL'ye Osmancık Pirinci, 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye Bebek bezi yer alıyor. İşte eylül ayının son TK indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 2 EKİM 5 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL’ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL’ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL’ye yer alıyor

TK Macar Sucuk 49.90 TL

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Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL’ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL’ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL’ye yer alıyor

TK Kasap Sucuk 17.90 TL

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Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL’ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL’ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL’ye yer alıyor

TK Kokteyl Sosis 44.90 TL

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Tarım kredi market indirimleri 3 gün sonra bitiyor! 22.25 TL’ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL’ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL’ye yer alıyor

Eti Portakallı Bİsküvi 18.90 TL