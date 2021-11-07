İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşten ayrılan veya henüz iş bulamayan kişiler; İŞKUR'un işsizlik maaşına başvuruyor ve bu maaşla geçimlerine katkı sağlıyor. Her yıl milyonlarca kişi bu işsizlik maaşından kolaylıkla faydalanabiliyor. İşsizlik maaşını almak için bazı şartlar bulunuyor ve bu şartları yerine getiren kişiler maaşı alabiliyor. Şu anda tavan ücret 2.840 TL olarak belirlenen işsizlik maaşında tavan ücretin yeni zamlarla yükselmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı doğrudan işsizlik maaşını da etkileyecek.