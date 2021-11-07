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Haberler Galeri İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşsizlere 35.700 TL ödeme geliyor! İş sahibi olmayan kişiler, İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşını kolaylıkla alabiliyor. Başvuru yapan kişilerin hesaplarına 30 gün içerisinde yatırılan bu maaş türü 10 ay boyunca veriliyor. İşsizlik maaşında tavan ücret şu anda aylık 2.840 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Tahminlere göre; işsiz kişiler toplamda 10 ay boyunca 35.770 TL geri ödemesiz para alabilecek.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51
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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşten ayrılan veya henüz iş bulamayan kişiler; İŞKUR'un işsizlik maaşına başvuruyor ve bu maaşla geçimlerine katkı sağlıyor. Her yıl milyonlarca kişi bu işsizlik maaşından kolaylıkla faydalanabiliyor. İşsizlik maaşını almak için bazı şartlar bulunuyor ve bu şartları yerine getiren kişiler maaşı alabiliyor. Şu anda tavan ücret 2.840 TL olarak belirlenen işsizlik maaşında tavan ücretin yeni zamlarla yükselmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı doğrudan işsizlik maaşını da etkileyecek.

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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşsizlik Sigortası, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için; kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gibi şartlar ublunuyor.

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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir.