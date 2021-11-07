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İşsizlere 35.770 TL geri ödemesiz para yolda! 10 ay boyunca alınabilecek! 30 gün içerisinde hesaba yatıyor…
İşsizlere 35.700 TL ödeme geliyor! İş sahibi olmayan kişiler, İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşını kolaylıkla alabiliyor. Başvuru yapan kişilerin hesaplarına 30 gün içerisinde yatırılan bu maaş türü 10 ay boyunca veriliyor. İşsizlik maaşında tavan ücret şu anda aylık 2.840 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Tahminlere göre; işsiz kişiler toplamda 10 ay boyunca 35.770 TL geri ödemesiz para alabilecek.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51