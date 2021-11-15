Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret için çalışmalar sürüyor. Enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış yapılan asgari ücret için en az yüzde 25 zam beklentisi sürüyor. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için bu sene farklı çalışmalar üzerinde duruluyor. Yüksek zam beklentisi sürerken, bir yandan da asgari ücretten verginin kaldırılamsı talep ediliyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...