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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaştığımuz şu günlerde gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Bu sene farklı çalışmalar üzerinde durulan asgari ücret için yüksek zam beklentisi sürüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek MYK ve MKYK toplantılarında gündem asgari ücret oranı olacak. Asgari ücret zammı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 13:17
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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret için çalışmalar sürüyor. Enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış yapılan asgari ücret için en az yüzde 25 zam beklentisi sürüyor. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için bu sene farklı çalışmalar üzerinde duruluyor. Yüksek zam beklentisi sürerken, bir yandan da asgari ücretten verginin kaldırılamsı talep ediliyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

AK PARTİ'DE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak

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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI SON GELİŞMELER

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlarken, işçiler tarafından 2022 zammı için ciddi artış beklentisi var.

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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"