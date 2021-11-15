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Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaştığımuz şu günlerde gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Bu sene farklı çalışmalar üzerinde durulan asgari ücret için yüksek zam beklentisi sürüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek MYK ve MKYK toplantılarında gündem asgari ücret oranı olacak. Asgari ücret zammı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...