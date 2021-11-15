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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

4 aylık zam belli oldu! Şimdi geriye 2 veri kaldı! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı için hesaplamalar başladı. Emekli ve memurların gelecek yıl ne kadar zam alacağına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaşırken, memurlar da yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Geride kalan 4 ayda yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni yıldaki zam oranı!

Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:36
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SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

Emekli ve memurların zam oranlarında enflasyon verileri belirleyici bir faktör oluyor. Bu faktöre göre; memurlar enflasyon farkı alıyor. Emeklilerin de zammı enflasyona göre hesaplanıyor. 2022 yılındaki zamlı maaşlara çok az bir süre kala, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zammı açıklandı. Şu ana kadar belli olan zam oranına göre; en az yüzde 6.72 zam hesaplandı. Belirlenen maaşlara ek ödeme dahil olmayacak. İşte; gelecek yıl için emekli ve memurların zam oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

Milyonların Ocak zammı için ipucu Ekim ayı enflasyon verileriyle bu ay başında belli olmuştu.

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SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

Temmuz- Ekim verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.

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SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı.

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SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

ÇİFTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.