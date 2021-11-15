SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…

Emekli ve memurların zam oranlarında enflasyon verileri belirleyici bir faktör oluyor. Bu faktöre göre; memurlar enflasyon farkı alıyor. Emeklilerin de zammı enflasyona göre hesaplanıyor. 2022 yılındaki zamlı maaşlara çok az bir süre kala, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zammı açıklandı. Şu ana kadar belli olan zam oranına göre; en az yüzde 6.72 zam hesaplandı. Belirlenen maaşlara ek ödeme dahil olmayacak. İşte; gelecek yıl için emekli ve memurların zam oranları!