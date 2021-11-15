15 Kasım 2021, Pazartesi
SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…
4 aylık zam belli oldu! Şimdi geriye 2 veri kaldı! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı için hesaplamalar başladı. Emekli ve memurların gelecek yıl ne kadar zam alacağına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.72'ye ulaşırken, memurlar da yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Geride kalan 4 ayda yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni yıldaki zam oranı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:36
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