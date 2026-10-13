Artvin'de bal üretimi 700 tondan 300 tona düştü: Yeni sezonda kilosu kaç lira?
Artvin'de bal sağım sezonunun sona ermesiyle birlikte üretimdeki büyük düşüş dikkat çekti. Geçen yıl yaklaşık 700 ton bal elde edilen kentte bu yıl üretim 300 ton civarında kaldı.
Doğal bitki örtüsü ve zengin florasıyla öne çıkan Artvin'de arıcılar bu yıl bekledikleri verimi alamadı. Yağışlar ve mevsimsel sıcaklık değişimleri, bal üretimini olumsuz etkiledi. Geçen yıl yaklaşık 700 ton balın üretildiği kentte bu sezon miktar 300 ton civarında kaldı.
Üretimdeki düşüşün ardından gözler yeni sezon fiyatlarına çevrildi. Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan fiyatlar, balın türüne göre değişirken bazı özel üretimlerin kilogram fiyatı 3 bin 500 TL'ye ulaştı.
700 TONDAN 300 TONA GERİLEDİ
Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte birliğe kayıtlı 105 binin üzerinde arılı kovan bulunduğunu açıkladı. Kayıtlı ve kayıtsız kovanların toplam sayısının ise yaklaşık 120 bin olduğunu belirtti.
Bu yıl özellikle 500 metre rakımın altındaki bölgelerde verimin düşük kaldığını söyleyen Durmuş, yağışların ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının nektar akışını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Geçen yıl yaklaşık 700 ton olan bal üretiminin bu yıl 300 ton civarına gerilediğini aktaran Durmuş, üretimdeki azalmaya rağmen kalite açısından olumsuz bir durum yaşanmadığını vurguladı.
"ECZANELERDE REÇETEYLE SATILMALI"
Artvin'in zengin bitki örtüsünün bölgede üretilen ballara ayrı bir değer kattığını belirten Durmuş, Artvin balının sıradan bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Durmuş, "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bal doğada her zaman aynı miktarda elde edilemiyor. Bu nedenle değerinin bilinmesi ve korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Üretimin doğa koşullarına bağlı olduğunu belirten Durmuş, miktardaki düşüşün balın kalitesini etkilemediğini ve bu sezon da kaliteli ürün elde ettiklerini dile getirdi.
YENİ SEZON BAL FİYATLARI BELLİ OLDU
Bal üretimindeki düşüşün ardından yeni sezon satış fiyatları da netleşti.
Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, fiyatların arıcılarla yapılan anketler ve fiyat komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini açıkladı.
Buna göre analizleri tamamlanarak dolumu yapılan balların kilogram fiyatları şöyle belirlendi:
- Kestane balı: 3 bin 500 TL
- Artvin çiçek balı: 2 bin 900 TL
- Yayla balı: Bin 500 TL
Karakovan ballarında ise ilgili bal türü için belirlenen fiyatın üzerine yüzde 30 eklenerek fiyatlandırma yapılıyor.
KARAKOVAN BALINDA FİYATLAR DAHA YÜKSEK
Yeni sezon tarifesine göre karakovan balının fiyatı, üretildiği bal türüne bağlı olarak değişiyor.
Yüzde 30'luk fiyat farkı uygulandığında kestane karakovan balının kilogramı 4 bin 550 TL'ye, çiçek karakovan balı 3 bin 770 TL'ye, yayla karakovan balı ise bin 950 TL'ye karşılık geliyor.
Artvin'de üretimin geçen yıla göre yarıdan fazla azalmasına rağmen arıcılar, bölgenin doğal zenginliği sayesinde elde edilen balın kalitesini koruduğunu belirtiyor.