Üretimdeki düşüşün ardından gözler yeni sezon fiyatlarına çevrildi. Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan fiyatlar, balın türüne göre değişirken bazı özel üretimlerin kilogram fiyatı 3 bin 500 TL'ye ulaştı.

Doğal bitki örtüsü ve zengin florasıyla öne çıkan Artvin'de arıcılar bu yıl bekledikleri verimi alamadı. Yağışlar ve mevsimsel sıcaklık değişimleri, bal üretimini olumsuz etkiledi. Geçen yıl yaklaşık 700 ton balın üretildiği kentte bu sezon miktar 300 ton civarında kaldı.

Geçen yıl yaklaşık 700 ton olan bal üretiminin bu yıl 300 ton civarına gerilediğini aktaran Durmuş, üretimdeki azalmaya rağmen kalite açısından olumsuz bir durum yaşanmadığını vurguladı.

Bu yıl özellikle 500 metre rakımın altındaki bölgelerde verimin düşük kaldığını söyleyen Durmuş, yağışların ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının nektar akışını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte birliğe kayıtlı 105 binin üzerinde arılı kovan bulunduğunu açıkladı. Kayıtlı ve kayıtsız kovanların toplam sayısının ise yaklaşık 120 bin olduğunu belirtti.

"ECZANELERDE REÇETEYLE SATILMALI"

Artvin'in zengin bitki örtüsünün bölgede üretilen ballara ayrı bir değer kattığını belirten Durmuş, Artvin balının sıradan bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Durmuş, "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bal doğada her zaman aynı miktarda elde edilemiyor. Bu nedenle değerinin bilinmesi ve korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üretimin doğa koşullarına bağlı olduğunu belirten Durmuş, miktardaki düşüşün balın kalitesini etkilemediğini ve bu sezon da kaliteli ürün elde ettiklerini dile getirdi.