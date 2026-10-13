Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı

Elektrikli skuterlerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İhlalin türüne göre 170 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek, belirli bir kuralın üçüncü kez ihlal edilmesi halinde ise yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler 6 ay durdurulacak.

Elektrikli skuterlerin kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. 13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22'nci maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8 bin 687 TL'den 170 bin TL'ye kadar idari para cezası öngörüldü.

BAZI İHLALLERE 86 BİN 900 TL CEZA Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davrananlara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı şekilde 10'uncu maddenin birinci fıkrası veya 16'ncı maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde de 86 bin 900 TL ceza verilecek. Yönetmeliğin diğer bazı hükümlerine aykırı davrananlar için ise 8 bin 687 TL idari para cezası öngörülüyor.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY DURDURMA Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on birinci fıkrasına aykırı davranılması halinde ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası uygulanacak. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilenlerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL CEZA Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on ikinci fıkrasına aykırı davrananlara 43 bin 447 TL idari para cezası verilecek. Denetimle yetkili kurum ve görevlilerin talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere ise 50 bin TL ceza uygulanacak. Bu yaptırım, ilgili mevzuat kapsamında denetim yapmaya yetkili kişilere gerekli bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunu kapsıyor.