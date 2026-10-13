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Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elektrikli skuterlerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İhlalin türüne göre 170 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek, belirli bir kuralın üçüncü kez ihlal edilmesi halinde ise yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler 6 ay durdurulacak.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 1

Elektrikli skuterlerin kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. 13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22'nci maddesi değiştirildi.

Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8 bin 687 TL'den 170 bin TL'ye kadar idari para cezası öngörüldü.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 2

BAZI İHLALLERE 86 BİN 900 TL CEZA

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davrananlara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.

Aynı şekilde 10'uncu maddenin birinci fıkrası veya 16'ncı maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde de 86 bin 900 TL ceza verilecek.

Yönetmeliğin diğer bazı hükümlerine aykırı davrananlar için ise 8 bin 687 TL idari para cezası öngörülüyor.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 3

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY DURDURMA

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on birinci fıkrasına aykırı davranılması halinde ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilenlerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 4

DENETİMDE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL CEZA

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin on ikinci fıkrasına aykırı davrananlara 43 bin 447 TL idari para cezası verilecek.

Denetimle yetkili kurum ve görevlilerin talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere ise 50 bin TL ceza uygulanacak.

Bu yaptırım, ilgili mevzuat kapsamında denetim yapmaya yetkili kişilere gerekli bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunu kapsıyor.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 5

HER ELEKTRİKLİ SKUTER İÇİN AYRI CEZA UYGULANABİLECEK

Yeni yönetmelikte aynı anda birden fazla ihlalin gerçekleştirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar da netleştirildi.

Buna göre birden fazla kabahatin birlikte işlenmesi halinde her ihlal için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde ise her bir e-skuter için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 6

CEZA TUTANAKLARI ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle idari para cezası tutanaklarının elektronik ortamda hazırlanabilmesine de imkan tanındı.

Elektronik tutanaklara ilişkin usul ve esaslar, ilgili idare tarafından belirlenecek.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 7

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Düzenleme hükümleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.

Elektrikli skuter yönetmeliği değişti: Cezalar 170 bin TL'ye kadar çıktı 8

GÜNCEL CEZA TABLOSU

İhlal / Yaptırım

İdari Para Cezası

Yönetmeliğin 6/3, 10/1 veya 16/14 maddelerine aykırılık

86.900 TL

Yönetmelikte belirtilen diğer bazı ihlaller

8.687 TL

16/11 kapsamındaki ilk ihlal

8.687 TL

16/11 kapsamındaki ikinci ihlal

86.900 TL

16/11 kapsamındaki üçüncü ihlal

170.000 TL + 6 ay faaliyet durdurma

16/12 kapsamındaki ihlal

43.447 TL

Denetimde bilgi veya belge ibraz etmeme

50.000 TL

Not: Üçüncü ihlaldeki 6 aylık durdurma yaptırımı, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere uygulanır.

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