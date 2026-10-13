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Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özel bir bankada 16 yıl çalışan personel, görev ve çalışma yerinin sürekli değiştirilmesi üzerine iş sözleşmesini feshetti. Bankanın kıdem tazminatı ödememesiyle başlayan hukuk mücadelesinde Yargıtay, işçinin haklı nedenle fesih yaptığına hükmeden mahkeme kararını onadı.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 1

Özel bir bankada uzun yıllar görev yapan çalışanın yaşadığı görev değişikliği, kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir yargı kararına konu oldu. Önce bankadaki görevi değiştirilen, ardından farklı şubelerde çalıştırılan personel, çalışma koşullarının ağırlaştığını belirterek işten ayrıldı.

Ancak banka yönetimi, istifa eden çalışanın kıdem tazminatı talebini kabul etmedi. Bunun üzerine başlayan hukuk mücadelesi, ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamalarının ardından Yargıtaya taşındı.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 2

16 YILLIK ÇALIŞANIN GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Özel bir bankanın şubesinde bireysel bankacılık yönetici yardımcısı olarak çalışan personel, bu görevinden alınarak bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığı statüsünde görevlendirildi.

Banka çalışanı, yeni görevinin daha düşük bir kadro olduğunu ileri sürdü. Ardından farklı şubelere günlük veya haftalık sürelerle gönderilmeye başlandı.

Çalışma koşullarındaki değişikliklerin ardından iş sözleşmesini fesheden bankacı, kıdem tazminatını alamayınca İş Mahkemesine başvurdu.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 3

BANKA TAZMİNAT TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Davacı çalışan, görev yerinin sürekli değiştirilmesi ve ağırlaşan çalışma şartları nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırdığını savundu.

Banka ise çalışanın statüsünde bir düşüş yaşanmadığını, işten kendi isteğiyle ayrıldığını ve kıdem tazminatına hak kazanmadığını ileri sürdü. Banka avukatı ayrıca davanın açılma şekline ve zamanaşımına ilişkin itirazlarda bulundu.

Davayı inceleyen İş Mahkemesi, bankada 16 yıl çalışan personelin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine karar verdi ve kıdem tazminatı talebini kabul etti.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 4

52 KİLOMETRE UZAKTAKİ ŞUBEYE GÖREVLENDİRİLDİ

İlk derece mahkemesinin kararına itiraz eden banka, dosyayı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın görev yaptığı işyerinden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki başka bir şubeye gönderildiğini ve ilerleyen süreçte de benzer görevlendirmelerin devam edeceğinin kendisine bildirildiğini tespit etti.

Mahkeme, işin nerede ve ne zaman yapılacağının çalışma şartlarının bir parçası olduğuna dikkat çekti.

İş sözleşmesinde işverene görev yeri değiştirme yetkisi tanınmış olsa bile bu yetkinin objektif biçimde ve kötüye kullanılmadan uygulanması gerektiği vurgulandı.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 5

İŞVEREN GÖREVLENDİRMENİN GEREKÇESİNİ İSPATLAYAMADI

Bölge Adliye Mahkemesi, bankanın görev yeri değişikliğinin gerekçesini ispatlayamadığını ve görevlendirme yetkisini objektif biçimde kullandığını ortaya koyamadığını değerlendirdi.

Çalışanın başka bir şubeye gönderilmesinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturduğu belirtildi.

Mahkeme, çalışma şartlarının uygulanmamasının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında haklı fesih nedeni olabileceğini belirterek bankanın istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 6

YARGITAY KIDEM TAZMİNATI KARARINI ONADI

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine son incelemeyi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yaptı.

Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını oy birliğiyle onadı.

Böylece banka çalışanının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı yönündeki karar kesinleşti.

Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı 7

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Karar, işverenin görev yeri değiştirme yetkisinin sınırsız olmadığını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

İş sözleşmesinde farklı şubelerde görevlendirme yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunması, işverene bu yetkiyi keyfî biçimde kullanma hakkı vermiyor.

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması ve işverenin bu değişikliğin objektif gerekçesini ortaya koyamaması, somut olayın şartlarına göre işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabiliyor.

Ancak her görev yeri değişikliği veya istifa otomatik olarak kıdem tazminatı hakkı doğurmuyor. Değerlendirme, iş sözleşmesinin hükümleri ve değişikliğin çalışma koşullarına etkisi dikkate alınarak yapılıyor.

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