Yargıtaydan emsal tazminat kararı: Görev yeri sürekli değiştirilen 16 yıllık bankacı hukuk mücadelesini kazandı

Özel bir bankada 16 yıl çalışan personel, görev ve çalışma yerinin sürekli değiştirilmesi üzerine iş sözleşmesini feshetti. Bankanın kıdem tazminatı ödememesiyle başlayan hukuk mücadelesinde Yargıtay, işçinin haklı nedenle fesih yaptığına hükmeden mahkeme kararını onadı.

Özel bir bankada uzun yıllar görev yapan çalışanın yaşadığı görev değişikliği, kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir yargı kararına konu oldu. Önce bankadaki görevi değiştirilen, ardından farklı şubelerde çalıştırılan personel, çalışma koşullarının ağırlaştığını belirterek işten ayrıldı. Ancak banka yönetimi, istifa eden çalışanın kıdem tazminatı talebini kabul etmedi. Bunun üzerine başlayan hukuk mücadelesi, ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamalarının ardından Yargıtaya taşındı.

16 YILLIK ÇALIŞANIN GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ Özel bir bankanın şubesinde bireysel bankacılık yönetici yardımcısı olarak çalışan personel, bu görevinden alınarak bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığı statüsünde görevlendirildi. Banka çalışanı, yeni görevinin daha düşük bir kadro olduğunu ileri sürdü. Ardından farklı şubelere günlük veya haftalık sürelerle gönderilmeye başlandı. Çalışma koşullarındaki değişikliklerin ardından iş sözleşmesini fesheden bankacı, kıdem tazminatını alamayınca İş Mahkemesine başvurdu.

BANKA TAZMİNAT TALEBİNİ KABUL ETMEDİ Davacı çalışan, görev yerinin sürekli değiştirilmesi ve ağırlaşan çalışma şartları nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırdığını savundu. Banka ise çalışanın statüsünde bir düşüş yaşanmadığını, işten kendi isteğiyle ayrıldığını ve kıdem tazminatına hak kazanmadığını ileri sürdü. Banka avukatı ayrıca davanın açılma şekline ve zamanaşımına ilişkin itirazlarda bulundu. Davayı inceleyen İş Mahkemesi, bankada 16 yıl çalışan personelin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine karar verdi ve kıdem tazminatı talebini kabul etti.

52 KİLOMETRE UZAKTAKİ ŞUBEYE GÖREVLENDİRİLDİ İlk derece mahkemesinin kararına itiraz eden banka, dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın görev yaptığı işyerinden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki başka bir şubeye gönderildiğini ve ilerleyen süreçte de benzer görevlendirmelerin devam edeceğinin kendisine bildirildiğini tespit etti. Mahkeme, işin nerede ve ne zaman yapılacağının çalışma şartlarının bir parçası olduğuna dikkat çekti. İş sözleşmesinde işverene görev yeri değiştirme yetkisi tanınmış olsa bile bu yetkinin objektif biçimde ve kötüye kullanılmadan uygulanması gerektiği vurgulandı.