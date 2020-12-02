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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba almak isteyenler için tarih verdi! Uzman isim yorumladı! Ne zaman araba alınır? Araba almak isteyenler için tarih verdi! Uzman isim yorumladı! Ne zaman araba alınır?
İkinci el araba fiyatları için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2021 yılına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Küresel ekonomiyi etkileyen salgının en çok etkilediği sektörelerin başında otomotiv piyasası yer alıyor. Uzman isimlerden ikinci el araba fiyatları hakkında yorumlar geliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 02.12.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 21:53
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde fiyatların yükselmesi sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. Fiyatların yüksek olması araba alım satımı yapanlar ve arabasını değiştirmek isteyen vatandaşları olumsuz etkiliyor. Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ne zaman ikinci el araba alınır sorusuna cevap vererek, ikinci el araba fiyatları için en uygun zamanı açıkladı. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.
Erkoç yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması ve araç arzının düşmesiyle fiyatlarda yaşanan yükselişin dengelendiğini söyledi.
Otomotiv firmalarının, salgından dolayı haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı çalışmaya geçebildiğini ifade eden Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların Türkiye'ye gelmesinin ve satışının başlamasının eylülü bulduğunu dile getirdi.
Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu: