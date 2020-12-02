Süresi uzatıldı! Başvuran ücretini alacak! Bakan değişen şartları açıkladı...

Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlayacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, başvurular dün itibariyle başladı. Kararla 30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayan işyerleri de başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları halinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş ise başvuru şartlarını araştırmaya başladı.