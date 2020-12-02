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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Süresi uzatıldı! Başvuran ücretini alacak! Bakan değişen şartları açıkladı... Süresi uzatıldı! Başvuran ücretini alacak! Bakan değişen şartları açıkladı...
Pandemi döneminde vatandaşlara destek olmak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği şartları değişti. Milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 21:27
Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlayacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, başvurular dün itibariyle başladı. Kararla 30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayan işyerleri de başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları halinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş ise başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.
KÇÖ'DEN KİMLER, NASIL YARARLANACAK?
. 30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.
. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.
. 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.
İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak.
. 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.