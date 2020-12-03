RESMEN BAŞLADI, 10 GÜNDE REKOR BAŞVURU

Vergi borçları ile ilgili valiliklerin birçoğu da Bakanlık duyurusunun dışında yazılı açıklamada bulunarak vatandaşa genelgeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayınlanarak yürürlüğe girdiği kamuoyuna ilan edildi. Bu açıklama ile genelge kapsamındaki vergi ve MTV borç affına ilişkin rekor bir başvuru süreci oldu.