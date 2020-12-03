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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Vergi ve cezalarda faiz silme ve borç yapılandırma süreci resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelge ile başlayan vergi barışına 10 günde rekor başvuru gelirken milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için internet vergi dairelerine akın etti. Özellikle trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde çok büyük avatatajlar sağlayan son dakika genelgesi kapsamında yapılandırmaya kısa sürede başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Yapılandırmada MTV'ye ilişkin önemli bir karar da var. İşte kritik ayrıntılar.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 07:18Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 07:29
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi