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Haberler Galeri Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Vergi ve cezalarda faiz silme ve borç yapılandırma süreci resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelge ile başlayan vergi barışına 10 günde rekor başvuru gelirken milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için internet vergi dairelerine akın etti. Özellikle trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde çok büyük avatatajlar sağlayan son dakika genelgesi kapsamında yapılandırmaya kısa sürede başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Yapılandırmada MTV'ye ilişkin önemli bir karar da var. İşte kritik ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 03.12.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 07:29
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
81 ilde valiliklere gönderilen genelge ile resmen başlayan borç yapılandırma sürecine kısa süre içerisinde rekor başvuru geldi. Vergi Borçları için yeniden yapılandırma fırsatı getirildiği tüm valilikler tarafından da kamuoyuna duyuruldu. Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar vergi dairesine başvurmaları gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı ve tüm yurtta uygulamaya konan vergi barışı ve borç yapılandırmasına ilişkin son dakika genelgesinde MTV'ye ilişkin önemli kararlar yer aldı. İşte detaylar;
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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

RESMEN BAŞLADI, 10 GÜNDE REKOR BAŞVURU

Vergi borçları ile ilgili valiliklerin birçoğu da Bakanlık duyurusunun dışında yazılı açıklamada bulunarak vatandaşa genelgeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayınlanarak yürürlüğe girdiği kamuoyuna ilan edildi. Bu açıklama ile genelge kapsamındaki vergi ve MTV borç affına ilişkin rekor bir başvuru süreci oldu.

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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

PEŞİN YA DA TAKSİTLİ SEÇENEKLERİ VAR

Valiliklerden yapılan açıklamada şunlar söylendi;

"7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, Yılın son gününe kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek"

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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

İNTERNETTEN BAŞVURULABİLİYOR

Valiliklerin son dakika açıklamasında ayrıca "MTV dahil Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz" denildi.

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Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi
Son dakika | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet | Motorlu taşıtlar Vergisi ertelendi mi? Bakanlık genelgeyi gönderdi

1 MİLYON BAŞVURU ALINDI HALA 27 GÜN VAR

Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan vergi borcu yapılandırmasında rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu. Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internet- ten de sorgulanabilecek.