Ankara-Sivas YHT hattında sona doğru! Açılış tarihi belli oldu

"BU SENE HIZLI TREN SEFERLERE BAŞLAYACAK"

Hatta olağanüstü bir teknik çalışma yapıldığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu sene bilet kesilmesi için bayram dahil çalışan arkadaşlarımızı hem kalben hem de yürekten alkışlayarak takdir ettik. Bu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi. Cumhurbaşkanımızın özel ve hassas takibiyle Ulaştırma Bakanımızın sürekli sahada olmasıyla, TCDD Genel Müdürümüzün her gün adeta bu bölgede hassasiyetiyle, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, koronavirüs ile mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde bir yavaşlama olsa dahi heyecandan, motivasyondan bir çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Esmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada. Kırıkkale'de T15 Tüneli ve T8 Tüneli'nde buna benzer çalışmalar var. Sivaslılar müsterih olsunlar, inşallah bu sene hızlı tren seferlere başlayacak."



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