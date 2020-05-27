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Ankara-Sivas YHT hattında sona doğru! Açılış tarihi belli oldu
Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Vali Ayhan, "İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Eşmebaşı Tüneli'nde arkadaşlarımız büyük bir hikaye yazıyor. Tarihe bir not düşülmüş olacak, müthiş bir emek var burada" dedi. Dev proje tamamlandığında iki şehir arasındaki ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:55
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